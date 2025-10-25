X!

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar pääses esimest korda pärast vigastuspausi oma koduklubi Yokohama B-Corsairsi pingile, kuid platsile veel mitte.

28-aastane Kotsar mängis viimati suvel Eesti koondise kontrollmängudes EM-finaalturniiri eel, aga Riias ta enam õlavigastuse tõttu ei mänginud ja pidi vahele jätma ka klubihooaja alguse. Septembri keskel käis mängija operatsioonil.

Laupäeval alistas Yokohama kodusaalis Ibaraki Robotsi 80:75 (19:27, 22:14, 22:17, 17:17) ja kirjutas tabelisse viie kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Pühapäeval kohtuvad samad võistkonnad uuesti.

Toimetaja: Siim Boikov

