Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil
Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar pääses esimest korda pärast vigastuspausi oma koduklubi Yokohama B-Corsairsi pingile, kuid platsile veel mitte.
28-aastane Kotsar mängis viimati suvel Eesti koondise kontrollmängudes EM-finaalturniiri eel, aga Riias ta enam õlavigastuse tõttu ei mänginud ja pidi vahele jätma ka klubihooaja alguse. Septembri keskel käis mängija operatsioonil.
Laupäeval alistas Yokohama kodusaalis Ibaraki Robotsi 80:75 (19:27, 22:14, 22:17, 17:17) ja kirjutas tabelisse viie kaotuse kõrvale kolmanda võidu.
Pühapäeval kohtuvad samad võistkonnad uuesti.
Toimetaja: Siim Boikov