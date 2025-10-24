X!

Werder võitis kodus, Hein pingil

Jalgpall
Bremeni Werder
Bremeni Werder Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Jalgpall

Eesti jalgpallur Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder alistas Saksamaa kõrgliiga kaheksandas voorus kodus Berliini Unioni 1:0 ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu.

Werderi väravasuud kaitses Mio Backhaus, eestlane oli terve kohtumise varumeestepingil. Werderi ainsa värava lõi mängu 72. minutil Marco Grull.

Unionile hooaja esimese kodukaotuse toonud Werder on viimasest kolmest mängust saanud kaks võitu ja ühe viigi. Kahes viimases kodumängus pole endale väravat lüüa lastud.

11 punktiga kerkis Werder tabeli seitsmendale positsioonile, aga suuremal osal meeskondadest on kaheksanda vooru kohtumine veel pidamata.

Karol Metsa klubi St. Pauli mängib laupäeval võõrsil Frankfurdi Eintrachtiga, kes nädala sees kaotas Meistrite liigas kodus Liverpoolile 1:5.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

24.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

24.10

Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

24.10

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

24.10

Pühapäeval selgub rahvusstaadionil rahvaliiga võitja

24.10

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

24.10

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

sport.err.ee uudised

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

24.10

Pronks taskus, astub Karelson areenile Bundesligas

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

ETV spordisaade, 24. oktoober

24.10

Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali Uuendatud

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile Uuendatud

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises Uuendatud

24.10

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

24.10

"Spordipühapäev" uurib Eesti sõudmise olukorda

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

24.10

Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

24.10

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

loetumad

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo