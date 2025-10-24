Werder võitis kodus, Hein pingil

Eesti jalgpallur Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder alistas Saksamaa kõrgliiga kaheksandas voorus kodus Berliini Unioni 1:0 ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu.

Werderi väravasuud kaitses Mio Backhaus, eestlane oli terve kohtumise varumeestepingil. Werderi ainsa värava lõi mängu 72. minutil Marco Grull.

Unionile hooaja esimese kodukaotuse toonud Werder on viimasest kolmest mängust saanud kaks võitu ja ühe viigi. Kahes viimases kodumängus pole endale väravat lüüa lastud.

11 punktiga kerkis Werder tabeli seitsmendale positsioonile, aga suuremal osal meeskondadest on kaheksanda vooru kohtumine veel pidamata.

Karol Metsa klubi St. Pauli mängib laupäeval võõrsil Frankfurdi Eintrachtiga, kes nädala sees kaotas Meistrite liigas kodus Liverpoolile 1:5.