Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

Lisaks kindlustas 28-aastane Zverev sellega koha ka novembri keskel Torinos toimuval meeste profitennise aastalõputurniiril, kuhu on varem pileti saanud ka Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ja Novak Djokovic.

Viini turniiri poolfinaalis ootab sakslast kas itaallane Lorenzo Musetti (ATP 8.) või prantslane Corentin Moutet (ATP 36.). Teise finalisti selgitavad maailma edetabeli teine Sinner ja Alex De Minaur (Austraalia; ATP 7.).

Viini ja sellega paralleelselt toimuv Baseli turniiri on aasta viimasel ATP 500 taseme turniirid. Järgmisel nädalal algab Pariisis hooaja viimane Masters.