Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

Hollandi trekisõidutäht Harrie Lavreysen teenis Tšiilis toimuvatel maailmameistrivõistlustel oma karjääri 18. MM-tiitli.

Neljapäeval toimunud meeste keirini finaalis suutis ta edestada 0,107 sekundiga austraallast Leigh Hoffmani ja 0,187 sekundiga koondisekaaslast Jeffrey Hooglandi.

Tšiilis juba varem ka meeskondlikus sprindis esikohale tulnud Lavreysen on trekisõidu MM-ide ajaloo kõige edukam sportlane. Vaid 28-aastaselt on tal juba 18 tiitlit. Vastavas arvestuses järgneb prantslane Arnaud Tournant 14 tiitliga.

Kolmandat MM-i järjest võitis meeskondliku jälitussõidu Taani, sedakorda koosseisus Tobias Hansen, Niklas Larsen, Rasmus Pedersen, Frederik Rodenberg ja varusõitja Lasse Norman Leth. Finaalis alistati Austraalia, pronksi sai Uus-Meremaa.

Naiste samal alal võidutses Itaalia (Martina Alzini, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli, varusõitja Chiara Consonni), kes alistas finaalis Saksamaa. Pronks kuulus Suurbritanniale.

Naiste väljalangemissõidus teenis oma esimese MM-tiitli 24-aastane iirlanna Lara Gillespie, kes jättis hõbedale briti tähe Katie Archibaldi. Pronksi sai belglanna Helene Hesters.

Meeste scratch'is moodustasid esikolmiku sakslane Moritz Augenstein, hollandlane Yanne Dorenbos ja portugallane Iuri Leitao.

Reedel selgitatakse samuti viis maailmameistrit: meeste punktisõidus, meeste eraldistardist sõidus, meeste individuaalses jälitussõidus, naiste sprindis ja naiste mitmevõistluses ehk omniumis.