Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

Eesti kontrollis kohtumise kulgu esimesest voorust alates, kus vastasele ei antud võimalust punktide teenimiseks vaatamata tema viimase viske eelisele. Ka järgmistes voorudes oli Eesti naiskond selges ülekaalus ning Lätil õnnestus kohtumise ainsad kolm punkti teenida kuuendas voorus. Eesti vastas kolme punktiga seitsmendas voorus ning kohtumine lõppes Eesti naiste selge ülekaaluga 9:3.

Alagrupimängudes tuleb eestlannadel rinda pista väga tugevate vastastega, kelle seas on Taani esindusnaiskond ja tulevaste olümpiamängude esindus Madeleine Duponti juhtimisel ning tugev Rootsi naiskond Sofia Mabergsi juhtimisel.

Alagrupist edasipääsejad selguvad homme ning naiste arvestuses pääsevad nelja alagrupi võitjad otse poolfinaali. Kokkuvõttes 5.–12. kohale jäänud naiskonnad mängivad kvalifikatsioonimängu, mille võitjad pääsevad veerandfinaali. 13.–16. kohale jäänud naiskonnad mängivad lohutusturniiril.

Kurlingu MK-etapp Nordic Curling tour toimub Rootsis Sundbybergis ning kõrgetasemelisel turniiril osaleb 16 naiskonda.

Eesti naiskond valmistub hetkel järgmisel kuul toimuvateks Euroopa meistrivõistluseks, mis toimuvad Soomes 22.–29. novembril ning Eesti esindus mängib B divisjonis. Enne tiitlivõistlust ootab naiskonda ees kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab 6. novembril.

Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.