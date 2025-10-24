Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

Lõuna-Ameerika tähtsaimal klubiturniiril Copa Libertadores on Ecuadori võistkond Quito LDU ühe sammu kaugusel kohast finaalist, millega lõppeks Argentina ja Brasiilia meeskondade ligi kümme aastat kestnud ülevõim.

Libertadoresel, mis on Lõuna-Ameerika vaste Meistrite liigale, on alates 2017. aastast finaali pääsenud vaid Argentina ja Brasiilia klubid ning alates 2019. aastast on kõik tiitlid kuulunud Brasiilia meeskondadele.

2020. ja 2021. aastal turniiri võitnud Palmeiras läks tänavuse Libertadorese poolfinaalis vastamisi Quito LDU-ga, aga neljapäeval toimunud avamatšis lõi valitsev Ecuadori meister ning 2008. aastal esimese riigi klubina Libertadorese võitnud LDU juba avapoolajal kolm väravat ning võitiski kohtumise 3:0.

Teise poolfinaali esimeses mängus teenis Brasiilia hiid Flamengo Colombia koondislase Jorge Carrascali 88. minuti väravast 1:0 võidu mulluse Argentina pronksimeeskonna Racing Santanderi üle. Kordusmängud peetakse 29. ja 30. oktoobril.