Pühapäeval selgub rahvusstaadionil rahvaliiga võitja

A-tasandil osales sel hooajal 20 meeskonda, kes jaotati kahte kümneliikmelisse alagruppi. Võistkonnad mängisid kodus-võõrsil süsteemis ning mõlema alagrupi neli paremat pääsesid finaalturniirile.

Mõlemad finalistid näitasid alagrupis parimat minekut. FC Tartu lõpetas oma alagrupi täiseduga, kogudes kaheksa mänguga 24 punkti ja edestades lähimat jälitajat üheksa punktiga. FC KUBIK teenis teises alagrupis üheksa mänguga seitse võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse. Finaalturniiril tuli KUBIKUL pääs finaali võidelda penaltiseeriate abil – veerandfinaalis alistati FC Kohvile (2:2, pen 4:3) ja poolfinaalis JK Saare Latte (3:3, pen 3:0). Tartu sai veerandfinaalis loobumisvõidu Haapsalu Leegioni vastu ning poolfinaalis teeniti kindel 4:0 võit Kena Jalgpalliklubi üle.

KUBIK mängib finaalis teist aastat järjest – mullu tuli tunnistada AFC Eyjafjallajökulli 4:0 paremust. FC Tartu (endise nimega JK Pärnu Sadam) on rahvaliiga karika võitnud kolmel korral.

Rahvaliiga A-tasandi finaal algab pühapäeval kell 15.00, väravad avatakse tund aega varem. Sissepääs mängule on tasuta ning kohtumise otseülekannet saab jälgida Soccernet TV vahendusel.

JK Saare Latte ja Kena Jalgpalliklubi omavaheline 3.–4. koha mäng jääb võistkondade kokkuleppel ära ning sel hooajal kolmandat kohta välja ei mängita.