X!

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

Jalgpall
Vlasi Sinjavski.
Vlasi Sinjavski. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti meeste jalgpallikoondise äärekaitsja Vlasi Sinjavski sai Tšehhi kõrgliigas kirja järjekordse täismängu.

Sinjavski ja Praha Bohemians ootasid kuuendas voorus külla Boleslavi Mladat, kelle vastu ei suudetud 1:1 viigist enamat. Sinjavski statistikast vaatab vastu 77-protsendiline söödutäpsus ning kaheksast tsenderdusest neli leidsid oma sihtmärgi, vahendab Soccernet.ee.

Bohemians pole oktoobris ühtegi mängu võitnud, kui kirja on läinud kaks viiki ja üks kaotus. 16 punktiga asutakse tabelis kümnendal real ning nädalavahetusel sõidetakse külla liidrikohal asuvale Praha Spartale.

Eesti koondise poolkaitsja Markus Soomets kuulus Starti ridades Norra esiliigas algkoosseisu, kui kodus alistati Skeid 2:1. Soomets jagus platsile 82 minutiks, kui ta 2:1 seisul välja vahetati. 27 mänguga 48 punkti kogunud Start asub Lilleströmi ja Kongsvingeri järel kolmandal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

23.10

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

22.10

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

22.10

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

sport.err.ee uudised

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Venemaa sportlased ikkagi ei osale taliparalümpial

23.10

Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo