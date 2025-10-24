Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

Sinjavski ja Praha Bohemians ootasid kuuendas voorus külla Boleslavi Mladat, kelle vastu ei suudetud 1:1 viigist enamat. Sinjavski statistikast vaatab vastu 77-protsendiline söödutäpsus ning kaheksast tsenderdusest neli leidsid oma sihtmärgi, vahendab Soccernet.ee.

Bohemians pole oktoobris ühtegi mängu võitnud, kui kirja on läinud kaks viiki ja üks kaotus. 16 punktiga asutakse tabelis kümnendal real ning nädalavahetusel sõidetakse külla liidrikohal asuvale Praha Spartale.

Eesti koondise poolkaitsja Markus Soomets kuulus Starti ridades Norra esiliigas algkoosseisu, kui kodus alistati Skeid 2:1. Soomets jagus platsile 82 minutiks, kui ta 2:1 seisul välja vahetati. 27 mänguga 48 punkti kogunud Start asub Lilleströmi ja Kongsvingeri järel kolmandal kohal.