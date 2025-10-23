Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

X!

Jalgrattasport
Aaron Aus
Aaron Aus Autor/allikas: Kristjan Kivistik/Spordisarjad.ee
Jalgrattasport

Hiinas lõppenud amatöörtasemega Guizhou Eco-Province velotuuri üldarvestuses pälvis Aaron Aus (Quick Pro Team) 15. koha. Kolmandal etapil teenis eestlane neljanda koha.

Kolmandal, 152-kilomeetrisel etapil finišeeris Aus neljandana uusmeremaalase Mitchel Fitzsimonsi (St George Continental Cycling Team; 3:17.54), ukrainlase Vitalii Novakovskõi (Gusto Superteam) ja Mauritiuse ratturi Aurelien de Comarmondi (The Hurricane & Thunder Cycling Team) järel, vahendab EJL.ee.

"Natuke mõru, kuna väga vähe jäi puudu, et võita," tõdes Aus. "Oleks pidanud varem alustama. Üldiselt oli sõit nauditav ja sain kohe alguses tõusul väikese grupiga eest ära, sõitsime ees nii kaua, kuni tagant tulid väiksemad grupid järele."

Teistest eestlastest sai Gleb Karpenko (+0.08) 34., Karl Patrick Lauk (+1.18) 36., Oskar Nisu (+5.39) 64. ja Martti Lenzius (+5.39) 78. koha.

Neljandal etapil võidutses belglane Rutger Wouters (Corima Wuzhishan MVMT Cycling Team; 2:57.43). Aus (+2.18) lõpetas 12., Karpenko (+11.40) 69. ja Lauk (+11.40) 70. positsioonil.

"12. koht sellise rajaga sõidul on minu jaoks vist väga hea," tunnistas Aus. "Grupp oli ribadeks ja sain suurest tõusust teise grupiga üle, aga hiljem jäin sealt uuesti maha."

Finaaletapil oli parim Mongoolia rattur Bold Iderbold ( Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team; 4:37.02). Aus (+0.10) finišeeris 34., Karpenko (+0.20) 57. ja Lauk (+0.49) 60. kohal.

Üldarvestuses oli Aus (+3.50) 15., Karpenko (+13.09) 48. ja Lauk (+15.12) 54. Velotuuri võitis Wouters.

Toimetaja: Anders Nõmm

