Hollandi koondis alustas MM-i tormihoiatusega

Tšiilis alanud jalgratta trekisõidu maailmameistrivõistluste avapäeval läks jagamisele kolm medalikomplekti ja kõik kullad haarasid Hollandi sportlased.

Ainsal individuaalalal ehk naiste scratch'is võitis Lorena Wiebes, kellele järgnesid taanlanna Amalie Dideriksen ja uusmeremaalanna Prudence Fowler. Võitja kulutas 40 ringi läbimiseks 11 minutit ja 58 sekundit ning saavutas keskmiseks kiiruseks 50,139 km/h.

Ka maanteel edukalt pedaaliv Wiebes kaitses seega oma mullu Ballerupis võidetud tiitlit. Tänavuselt EM-ilt tuli omniumis kuld ja scratch'is hõbe. Lisaks võitis ta tänavu maanteel nii Tour de France'il kui ka Giro d'Italial punktiarvestuse.

Ülejäänud medalid läksid jagamisele meeste ja naiste võistkondlikus sprindis ning esikolmikud olid identsed: Holland, Suurbritannia ja Austraalia.

Meestest krooniti maailmameistriteks Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg ja naistest Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw ja Steffie van der Peet.

Neljapäeval selguvad maailmameistrid viiel alal: meeste võistkondlik jälitussõit, naiste väljalangemissõit, meeste keirin, meeste scratch ja naiste võistkondlik jälitussõit.