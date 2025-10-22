X!

Neidude jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Inglismaale

Jalgpall
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis.
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis. Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis alustas Tallinnas peetavat EM-valikturniiri esimest ringi kohtumisega Inglismaa eakaaslaste vastu, kellele jäädi alla tulemusega 0:6.

Mäng kulges oodatult Inglismaa kontrolli all, kes valdas palli suurema osa ajast ja asus kohtumist varakult juhtima. Kiire rünnak vasakult äärelt ning sellele järgnenud tsenderdus tekitas Eesti karistusalas segadust, mille lõpetas 8. minutil inglaste kapten Erica Meg Parkinson lähilöögist väravaga. Teine tabamus sündis 29. minutil, kui sama mängija saatis tugeva löögi karistusala tagant võrku, vahendab jalgpall.ee.

Viis minutit hiljem suurendas Inglismaa eduseisu – taas algas rünnak vasakult äärelt ning Vera Jones suunas palli madalalt värava alumisse nurka. Avapoolajal sooritas Inglismaa 12 pealelööki, millest mitmel korral päästis Eestit väravasuul Melani Lisandra Kõrran.

Mängu 54. minutil lisas Inglismaa neljanda värava, kui esimesena jõudis lahtise pallini May Cruft, kes saatis selle madalalt võrku. Üheksa minutit hiljem teenis Inglismaa penalti, mille vahetusest sekkunud Lauryn Thompson realiseeris – Kõrran aimas suuna õigesti ja puudutas palli, kuid löök oli piisavalt tugev, et ületas väravajoone.

Kohtumise lõpp kuulus endiselt Inglismaale, kes otsis võimalusi eduseisu kasvatamiseks. 80. minutil päästis Eesti naiskonda väravalatt ning mitmel korral püsis tulemus muutumatuna tänu Kõrrani headele sekkumistele. Lõppskooriks jäi 6:0 Inglismaa kasuks.

Eesti järgmine kohtumine ootab ees laupäeval, 25. oktoobril, kui Sportland Arenal võõrustatakse Austriat.

Toimetaja: Henrik Laever

