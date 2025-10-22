Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

Werderi tegemisi kajastav Deichstube võttis esindusmeeskonna väravavahtide küsimuse taas teemaks, kui Mio Backhaus vigastuspausilt naasis ja Heina hoobilt pingile tagasi lükkas, vahendab Soccernet.

"Ehk võib seda luksusprobleemiks nimetada," ütles Werderi spordidirektor Clemens Fritz. "Mio ja Karli näol on meil väljapaistvad väravavahid, nagu ka Kolle (veteran Markus Kolke - toim.), keda ma pean väravavahtide tiimi väga oluliseks osaks."

"Igaüks tahab mängida, see on selge, ja väravavahi positsioon on loomulikult eriline," lisas Fritz.

Spordidirektoril jagus eestlasele vaid kiidusõnu: "Karlil on hea iseloom, ta on väga küpselt reageerinud, aga loomulikult tahab ta olla väravas. Kui tal seda ambitsiooni ei oleks, siis ei kuuluks ta siia."

Heina laenuleping kehtib hooaja lõpuni ning kohalike ajakirjanike sõnul on Werderil õigus ta suvel Arsenalist kolme miljoni euro eest välja osta.

