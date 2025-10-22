Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

Eesti naiste jalgpallikoondist ootab 24. ja 27. oktoobril traditsiooniline Balti turniir, mis peetakse tänavu Leedus. Eesti koondise koosseisuga liitub Anastasija Fjodorova.

Poolkaitsja Mari Liis Lillemäe sai koondise kogunemise teisel päeval vigastada, mistõttu ei sõida ta naiskonnaga täna Leetu. Tema asemel liitub koondisega võimalik debütant Anastasija Fjodorova.

Sarnaselt viimastele hooaegadele osaleb turniiril lisaks Eestile, Lätile ja Leedule ka Fääri saarte koondis. Turniiriformaat näeb ette, et esmalt peetakse poolfinaale, mille võitjad kohtuvad finaalis ning kaotajad mängivad kolmanda koha nimel.

Poolfinaalis lähevad eestlannad vastamisi Lätiga, kellega pannakse pall mängu 24. oktoobril kell 13.00. Samal päeval kohtuvad omavahel Fääri saared ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse kolm päeva hiljem, 27. oktoobril. Kõik kohtumised peetakse Leedus Kaunase külje all asuval Raudondvarise staadionil ning Eesti osalusega mängud on nähtavad Soccernet TV otsepildi vahendusel.

Naiste Balti turniir 2025:

Reede, 24. oktoober

kell 13.00 Eesti – Läti

kell 18.00 Leedu – Fääri saared

Esmaspäev, 27. oktoober

kell 13.00 3. koha mäng või finaal

kell 18.00 3. koha mäng või finaal Leedu osalusel

Eesti on Balti turniiril tiitlikaitsja – mullu teeniti poolfinaalis 2:2 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 3:1 võit Leedu üle ning finaalis alistati Katriin Sauluse debüütväravast Läti koondis tulemusega 1:0. Läbi ajaloo on Eesti naiskond tõstnud Balti turniiri võidukarika pea kohale 12 korral.

Eesti koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 7/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 94/1

Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 56/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 18/1

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 16/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 15/0

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tabasalu 7/0

Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 22/2

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 20/3

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 13/1

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 10/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 6/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 3/0

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 2/0

Anastasija Fjodorova (02.08.2003) – JK Tallinna Kalev 0/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 79/14

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 39/3

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 20/3

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Bayer 04 Leverkusen (GER) 6/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva