Spordimuuseumis näeb Balti turniiri võidukarikaid

Jalgpalli Eesti koondis
Balti turniiri võidukarikad
Balti turniiri võidukarikad Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Jalgpalli Eesti koondis

Tartus asuvas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis on välja pandud nii meeste kui ka naiste Balti turniiri võidukarikad, mis on esmakordselt üheaegselt Eesti valduses.

Balti turniir on Eesti, Läti ja Leedu koondiste vaheline pika traditsiooniga jalgpalliturniir, mis peeti esmakordselt 1928. aastal. Meeste koondis on tulnud Balti turniiri võitjaks viiel korral: 1929., 1931., 1938., 2020. ja 2024. aastal. Aastate jooksul on osalenud ka külalisvõistkonnad nagu Soome, Island ja Fääri saared – neist Island saavutas turniirivõidu 2022. aastal.

Eesti naiste koondis on turniiri ajaloos olnud ülivõimas, olles võitnud Balti turniiri rekordilised 12 korda – rohkem kui Läti ja Leedu naiskonnad kokku. Naiste koondis alustab tänavu Leedus toimuvat Balti turniiri reedel.

Oktoobris avati A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning Sportlandi koostöös elamuslik jalgpallimuuseum, mille külastajaid ootab rikkalik jalgpallilugu koos mitmete põnevate käed-külge tegevustega, mis on sobilikud nii suurele kui ka väikesele muuseumisõbrale. Näiteks saab võtta mõõtu Karl Jakob Heinaga reaktsiooniseina väljakutsel. Külastajatel on võimalus jalgpalli kommenteerida koos legendaarse Tarmo Tiisleriga. Statistikaboks annab võimaluse ajada oma pereliikmete jälgi Eesti jalgpalliloos ja üllatusi pakub ka eriefektidega elamuskino.

Vitriinisaalis eksponeeritakse haruldasi Eesti jalgpallilooga seotud esemeid, sportlaste varustust, karikaid ja medaleid – iga vitriin jutustab oma loo: Eesti jalgpallitipud, kohtunike lugu, mängureeglid, fännimaailm, rahvusvahelised tähed ja palju muud. Jalgpallimuuseum hakkab peagi pakkuma ka erinevaid haridusprogramme ja eksklusiivseid A. Le Coq Arena staadionituure.

