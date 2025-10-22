X!

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab tähtsas mängus Paidet

Jalgpalli Premium liiga tiitlikaitsja FCI Levadia kohtub kolmapäeval koduväljakul Paide Linnameeskonnaga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari.

Levadial on tiitliheitluses püsimiseks vaja võitu, sest lähim konkurent ning tabeliliider FC Flora alistas teisipäeval 4:0 Narva Transi. Levadia jääb põlisest rivaalist maha kolme punktiga, pärast kolmapäeva on mõlemal meeskonnal Premium liiga hooaja lõpuni jäänud veel kolm mängu.

Samamoodi on mäng tähtsaks ka Paide jaoks. Linnameeskond on tabelis 62 punktiga neljandal kohal ning peab heas hoos olevat Nõmme Kaljut, kes edestab neid kahe punktiga, hoidma surve all. Kalju kohtub kolmapäeval tabeli punase laterna Tallinna Kaleviga.

"Mõlema meeskonna jaoks on see väga tähtis mäng, nagu finaal - vaja on tabelis konkurenti surve all hoida. Tahame kinkida klubile sünnipäevaks kolm punkti," sõnas Levadia juhendaja Curro Torres.

"Tulemas on väga põnev lahing Eesti parimal staadionil. Kaks võistkonda, kes tahavad mänge domineerida. Lõpuks koosneb mäng väikestest detailidest ja kolmapäeval saab just nendes elementides parim olla," lisas Paide peatreener Vladimir Vassiljev.

