Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

Premium liiga
Premium liiga: Harju JK Laagri - Nõmme Kalju
Premium liiga: Harju JK Laagri - Nõmme Kalju Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Premium liigas kolmandat kohta hoidva Nõmme Kalju kapten ja väravavaht Henri Perk sõlmis klubiga uue lepingu, mis seob ta meeskonnaga kuni 2028. aasta lõpuni.

26-aastane Perk, kes on Nõmme Kalju kasvandik, on viimastel aastatel tõusnud meeskonna üheks vaieldamatuks liidriks, kirjutab klubi oma kodulehel ise. Kaptenina kehastab ta Kalju põhiväärtusi, võitlusvaimu, pühendumust ja kodutunnet.

Pärast pikka vigastusperioodi naasis Perk väljakule veel tugevama ja enesekindlamana, olles meeskonnale nii eeskujuks kui toeks.

"Läbi ja lõhki nõmmekana on mul hea meel jätkata koostööd oma kasvatajaklubiga ja mängida edasi Hiiu mändide all," kommenteeris Perk ise. "Pärast pikka ja rasket vigastusperioodi olen ülimalt tänulik klubile ja treeneritele usalduse eest. Kaljul on Eesti parimad fännid ning Hiiu staadionil on fantastiline atmosfäär. Meie lähiaastate eesmärgiks on Eesti meistritiitel Nõmmele tagasi tuua."

"Henri on tõeline liider, nii riietusruumis kui ka väljakul," kinnitas Kalju peatreener Nikita Andrejev. "Tema rahu ja enesekindlus annavad kogu meeskonnale kindlust. Pärast vigastust on ta naasnud veel tugevamana ning näidanud, mida tähendab pühendumus oma klubile. Henri jätkamine annab meile tugeva vundamendi järgnevateks aastateks."

Juba 14-aastaselt Kalju süsteemiga liitunud Perk kaasati oktoobris esmakordselt mängudeks Itaalia ja Moldova vastu Eesti koondisesse.

Toimetaja: Anders Nõmm

