Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

Veidi enam kui tuhande elanikuga Läänemere-äärsest kalurikülast pärit Mjällby alistas esmaspäevases kohtumises võõrsil Göteborgi 2:0 ja kindlustas meistritiitli kolm vooru enne hooaja lõppu.

Värske meister on senisest 27 liigamängust võitnud 20 ja kaotanud vaid ühe. Allsvenskani ehk Rootsi kõrgliiga kõigi aegade hooaja punktirekordist ollakse vaid ühe punkti kaugusel.

"Ma ei uskunud eales, et midagi sellist võiks minu elus juhtuda," ütles ründaja Jacob Bergström, kes lõi esmaspäeval Mjällby avavärava. "Olen uskumatult tänulik, et saan olla osa sellest meeskonnast. Tõestasime, et tõeliselt ühtne meeskond suudab väga kaugele jõuda."

MJÄLLBY AIF ÄR SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL 2025!



Mjällby saavutust on Rootsis võrreldud Leicester City muinasjutulise triumfiga Inglismaa kõrgliigas 2015/16 hooajal. Klubi esindusmeeskond koosneb suures osas kohalikest meestest ning eelarve poolest jäädakse selgelt alla sealse jalgpalli traditsioonilistele valitsejatele nagu Malmö, Göteborg ja AIK.

1939. aastal asutatud klubi on valdavalt mänginud Rootsi madalamates liigades. Üheksa aastat tagasi oldi ühe mängu kaugusel tugevuselt neljandasse liigasse kukkumisest, kuid napilt säilitati koht kolmandas liigas ja seejärel hakati tasapisi kõrgliiga suunas liikuma.

Viimaste aastate edu arhitektideks peetakse kohalikku ettevõtjat Magnus Emeusi, kellest sai 2015. aastal klubi esimees, ning peatreenerit Anders Torstenssoni, kes töötab ka kohalikus koolis direktorina.

Järgmisel aastal osaleb Mjällby esmakordselt eurosarjas. Meistrite liigas alustatakse teekonda kvalifikatsiooni teisest ringist.