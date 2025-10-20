Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

26-aastane Mariel Merlii Pulles teeb olümpiahooajaks ettevalmistuse Team Fikala ridades, kus lisaks talle, on veel neli meessuusatajat. Pärast mitmet aastast USA-s on suvine ettevalmistus tehtud Eestis ja väikestest muutustes saab treeningutes rääkida.

"Väga palju ei ole muutnud, suurem osa olime Eestis Otepääl. Kuus nädalat olime Prantsusmaal Püreneedes. Ma pole kuus nädalat varem olnud, aga kaks nädalat olen kõrgmäestikus olnud. Mitte midagi ootamatut, kõik on sarnane, lihtsalt kõrguste vahe on olnud. Aga see efekt on vajalik," ütles Pulles ERR-ile.

"Meestega on suhteliselt palju pandud joonele, aga muidu ma teen enamus aega üksi. Intensiivsus, nagu paljud on öelnud, on sel aastal tõusnud. Sügis on see periood, mis läheb tegelikult veel raskemaks, et valmistuda võimalikult hästi nendeks karmideks radadeks, mis tuleb MK-sarjas."

Trondheimi maailmameistrivõistlustel võis sprindis veelgi parem koht jääda kogemiste taha. Neid tahab Pulles eeloleval hooajal kindlasti juurde saada. "USA võistlustel ei ole nii palju konkurente, kes on sinuga võrdsed. MK-etapil on sinust veel paremaid inimesi, kes teavad, kuidas oma kohta välja võidelda. Ma olin natuke arglik ja andsingi koha niisama kätte. Nüüd õpin oma vigadest, ketran oma videoid üle, mis ma olen MK-sarjas sõitnud. Selle põhjal vaatangi, mis ma saan paremini teha ja oma koha välja võidelda," ütles ta.

Kui varasemalt on Pulles olnud ennekõike sprindikallakuga, siis hooaja kalender pani tegemisi ümber vaatama. "Nad avalikustasid MK-kalendri ja paljudel võistlustel on 10 kilomeetrit enne. Tavaliselt on olnud kas sprint, distants ja siis kas maraton või teatesõit. Nüüd on ümber vahetatud ja ma arvan, et 10 kilomeetrit enne sprinti on mulle lahtisõit," selgitas ta.

"Üritan ja olen proovinud suvel keskenduda distantsisõidule, ma ei taha olla üksluine. Tänapäeval seda ei ole, et keegi ainult ühte asja sõidab," lisas Pulles. "Üritangi võimalikult hästi treenida, et jaksaksin ka kümme kilomeetrit sõita heal tasemel."