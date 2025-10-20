Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

Eesti esireket Mark Lajal kerkis kahe positsiooni võrra ning jätkab ATP edetabelis 147. real, kus ta sel aastal lausa kolmel korral asetatud on. Septembri lõpus kerkis ta maailma 145. reketiks, mis tähistab karjääri kõrgeimat asetust.

Hooaega 491. realt alustanud Daniil Glinka on teinud võrratu hooaja ning kerkis värskes edetabelis 19 koha võrra, 274. reale, mis tähistab karjääri kõrgeimat kohta. Kristjan Tamm tõusis viis kohta ning jätkab 923. real, Markus Mölder kukkus 27 koha võrra 1128. reale, kaks kohta tõusnud Oliver Ojakäär on 1285. positsioonil.

Meeste edetabeli tipus suuri muudatusi ei toimunud: esireketina jätkab Carlos Alcaraz, kellele järgnevad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz ja Novak Djokovic. Muudatus toimus esikümne piiril, kui neutraalse lipu all võistlev venelane Karen Hatšanov langes kümnendalt kohalt 13. reale. Selle languse arvelt kerkis kümnendaks taanlane Holger Rune, keda ootab paraku ees pikk vigastuspaus.

WTA ehk naiste edetabelis on märgitud Eesti mängijatest ära vaid Elena Malõgina, kes langes 68 koha võrra maailma 581. reketiks. Juulis oli Malõgina maailma edetabelis 436. positsioonil, 2023. aasta suvel kerkis ta maailma 322. reketiks.

Naiste edetabeli esiviisik jäi samuti püsima: esireket on Arina Sabalenka, kellele järgnevad Iga Swiatek ning ameeriklannad Coco Gauff, Amanda Anisimova ja Jessica Pegula. Venelanna Mirra Andrejeva kukkus kuuendalt kohalt üheksandaks, tehes ruumi itaallannale Jasmine Paolinile ning Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakinale.

Tennisehooaeg hakkab vaikselt läbi saama, 3. novembril algab WTA finaalturniir ning nädal hiljem ka meeste aastalõputurniir.