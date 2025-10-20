Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel oli taaskord tihe nädal ning kõik eestlannad, erandina vaid Suurbritannias vaba nädala saanud Maaja Bratka, teenisid oma kodutiimi särgis korralikud mänguminutid.

Belgia valitsev meister Castors Braine (1-1) ja Anna Gret Asi alustasid nädalat taas eurosarja mänguga, kui naiste Eurocupi alagrupiturniiri teises voorus saadi kodusaalis kindel 46:72 kaotus itaallaste Campobassolt (2-0), vahendab Basket.ee.

Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 20 minutit ning kogus neli punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/4, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Sel nädalal sõidab Castors Braine (1-1) Eurocupis külla horvaatide Tresnjevkale (0-2), kes peaks seniste tulemuste poolest olema grupi selge autsaider.

Belgia liigas jätkab Castors Braine (6-0) aga täiseduga, kui kodusaalis saadi 84:41 jagu Spirou (2-4) naiskonnast. Asi viibis väljakul 18 minutit ning sai protokolli kirja 12 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/5), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Castors Braine (5-0) 12 tiimi konkurentsis hetkel koos Kangoeroes'i naiskonnaga täiseduga juhtimas.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (0-3) pidid nädalavahetusel Poola kõrgliigas vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse, kui võõrsil jäädi 70:74 alla Poki eelmisele tööandjale Poznanile (3-0).

Eestlannast ääremängija teenis mänguaega 39 minutit ning kogus 12 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), üheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Bydgoszcz (0-3) 12 naiskonna hulgast hetkel üks kolmest tiimist, kellel võiduarve veel avamata.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (3-1) ja Kadri-Ann Lass naasid Rootsi kõrgliigas võitude rajale, kui võõrsil mängiti 77:54 üle Brahe (1-3) naiskond.

Eestlannast ääremängija arvele kogunes 28 mänguminutiga 11 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/3), üheksa lauapalli, viis resultatiivset söötu, üks viskeblokeering, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Lulea Basket (3-1) 13 naiskonna konkurentsis hetkel jagamas 2.-3. kohta, juhib Uppsala (5-0).

Islandi naiste kõrgliigas pidid Stjarnan (0-3) ja Greeta Üprus vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse, kui kodus jäädi 60:77 alla KR'ile (2-1).

Eestlannast ääremängija teenis mänguaega 23 minutit ning kogus kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/5), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Stjarnan (0-3) kümne naiskonna konkurentsis hetkel üks kolmest tiimist, kellel võiduarve veel avamata.

Portugali korvpalli kõrgliigas teenisid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (2-1) tabelisse juurde võidu, kui võõrsil alistati lisaajal 77:69 CAB Madeira (1-2) naiskond.

Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 41 minutit ning kogus 12 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 1/12, vabavisked 3/6), viis lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (2-1) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 2.-6. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas teenisid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (2-1) tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti tulemusega 87:74 üle Empoli (1-2).

Eelmise vooru kohtumises kohe alguses kerge trauma saanud eestlannast tagamängija kogus 29 minutit, seitse punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3, vabavisked 3/4), kaks lauapalli, kaheksa resultatiivset söötu, viis pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Costa Masagna (2-1) A-grupis 13 naiskonna konkurentsis hetkel jagamas 3.-6. positsiooni.

Kui Euroopas algavad korvpallihooajad tavapäraselt septembris-oktoobris, siis USA üliõpilasliigas NCAA visatakse pall esimestes ametlikes mängudes õhku novembri alguses. Tänavu on NCAA kõrgeimas divisjonis kaasa löömas viis eestlannat, teises divisjonis on kaks eestlannat ning Lisa Sirgi mängib Kanada keskkoolide liigas.