Ralf Aron lõpetas hooaja võidusõiduga Monza ringrajal

Autosport
Ralf Aron
Ralf Aron Autor/allikas: Andres Pardo Gomez / GT Open
Autosport

Ralf Aron saavutas nädalavahetusel Monza ringrajal toimunud International GT Open viimasel etapil 16. koha.

Monzas oli kavas 500 km sõit, mille stardikohad jagati mõlema sõitja aegade liitmise põhjal. GetSpeed tiimi Mercedes-AMG GT3 autol kihutanud Ralf Aron sõitis oma ajasõidus välja neljanda aja, aga tema meeskonnakaaslane Marcelo Ramirez pidi leppima alles 27. kohaga. Kokkuvõttes alustati võistlust 16. kohalt, vahendab autosport.ee.

"Kvalifikatsioonis jäi napilt esimesest kohast puudu, aga ilmselgelt on meie autol jätkuvalt mingi probleem, sest oleme aeglasemad nii sirgetel kui ka kiiretes kurvides," seletas Aron.

Võistlusel sõitsid mõlemad kaks vahetust ning korraks tõusis Ralf võistluse käigus ka kümnendale kohale, aga lõpuks lepiti siiski 16. kohaga. "Auto polnud kiire ka võidusõidus ja kohati olin isegi sekund ringi peale aeglasem võrreldes teiste oma taseme sõitjatega," kommenteeris Aron. "Aga Marcelo oli seekord päris tubli ja tegi kindlasti oma hooaja parima sõidu."

Võidusõiduga Monzas sai Ralf Aroni võistlushooaeg selleks aastaks läbi ja kokkuvõttes jäi Mercedese tehasesõitja oma hooajaga rahule.

"Tulemuste poolest ehk oma karjääri kõige kehvem hooaeg, aga samas oma sõitudega olen igati rahul," kommenteeris Ralf. "Kindlasti võin rahule jääda näiteks Nürburgringi 24-tunni sõiduga, Aasia sarjas saavutatud kvalifikatsioonivõiduga ja samuti mitme teise sõiduga. Positiivne on see, et Mercedeses on seda kõike märgatud ja see annab lootust, et järgmisel aastal saan rohkem võistelda PRO-klassi meeskondades."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

