Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

Võrkpalli välisliigades on hooaja esimesed mängud peetud ja eestlasedki oma etteasted teinud.

Poola kõrgliigas pidas esimese kohtumise Kertu Laak, kelle koduklubi Bielsko-Biala Bostik sai avamängus Mieleci üle 3:1 (22:25, 29:27, 25:23, 25:19) võidu. Laak oli võitjate parim 17 punktiga (+13), vahendab Volley.ee.

Araabia poolsaarel pole riigi meistrivõistlused veel alanud, ent käimas on erinevad karikasarjad. Kuveidis Kuwait Clubis mängiv Oliver Venno ja tema tööandja mängivad hetkel Föderatsiooni karikat, viimases mängus saadi 3:0 (25:18, 31:29, 25:23) võit Sulabikhati üle, eestlasest diagonaalründaja tõi üleplatsimehena 26 punkti (+19). Sellele eelneva kohtumise Kuwait Club kaotas 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 21:25) Qadsiale, Venno oli ka selle kohtumise resultatiivseim, tuues 28 punkti (+21). Edasi ootavad meeskonda ees Final Fouri kohtumised.

Araabia Ühendemiraatides palliv Robert Täht ja tema koduklubiks olev Al Jazira said karikavõistluste veerandfinaalis kirja 3:0 (25:15, 25:21, 25:18) võidu Hatta meeskonna üle, Täht tõi 14 punkti (+5). Sellele eelnenud kohtumises saadi alagrupis 1:3 (25:22, 17:25, 23:25, 16:25) kaotus Al Nasrilt, Täht panustas 13 punktiga (-1).

Kadi Kullerkann ja Besiktase naiskond said Türgi kõrgliigas 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) kaotuse Vakifbankilt. Eestlanna sekkus episoodiliselt ja punktiarvet ei avanud. Tabelis on Besiktas kolme punktiga kaheksas.

Soome meistriliigas sai Marily Lassi koduklubiks olev LiigaPloki naiskond viimati 2:3 (30:28, 29:27, 25:27, 20:25, 9:15) kaotuse LP Kangasalalt. Lass tõi 11 punkti (+5). Liigatabelis on eestlanna tööandja nelja punktiga kuuendal positsioonil.

Slovakkia naiste meistriliigas sai Mirjam Karoliine Kase ja Caterina Cicetti koduklubi Uniza Žilina 3:0 (25:9, 25:11, 25:21) võidu Prešovi vastu. Kask tõi 11 punkti (+10) ja Cicetti arvele jäi viis silma (-3). Tabelis ollakse viie punktiga kolmandad.

Itaalia esiliigas pidas esimese liigamängu Karli Allik, kes aitas Abba Pineto 3:0 (25:21, 25:21, 25:17) võiduni Lupi Siena vastu, tuues üheksa punkti (+3).

USAs Iowa ülikoolis mängiv Carmel Vares tõi viimati mängus Southern California vastu 13 punkti ja naiskond kaotas 1:3 (20:25, 27:25, 23:25, 27:29). Seejärel jäädi 0:3 (14:25, 23:25, 9:25) alla ka UCLA-le, Vareselt kuus punkti. Johanna Sova ja Florida State'i ülikool said viimati kirja 3:2 (22:25, 25:15, 25:20, 22:25, 16:14) võidu California ülikooli vastu, Sova tõi kolm punkti. Enne seda jäädi 1:3 (14:25, 13:25, 25:22, 13:25) alla Stanfordile, Sova sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Colby Community College'it esindav Karlotta Kattai ja tema naiskond kaotasid nädala esimese mängu Seward Countyle 1:3 (25:17, 25:27, 23:25, 18:25), statistika pole saadaval. Seejärel alistati 3:1 (25:23, 24:26, 25:16, 25:16) Dodge City, Kattailt 19 punkti.