Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

Jäähoki
Dylan Larkin.
Dylan Larkin. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis võidulisa Detroit Red Wings, kes sai kodus Edmonton Oilersist jagu 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).

Red Wingsi viienda järjestikuse võidu arhitektiks oli meeskonna kapten Dylan Larkin, kes viskas kaks väravat ning tegi eeltöö kollanoka Emmitt Finnie mõlemale väravale. Josh Gibson tõrjus 16 vastaste pealeviset ja sai kirja ka resultatiivse söödu.

Red Wings tõusis idakonverentsis teiseks, Oilers langes läänes 12. positsioonile.

Ainsas lisaajale läinud mängus alistas Chicago Blackhawks kodujääl Anaheim Ducksi 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Frank Nazar viis kodumeeskonna viimase perioodi keskel juhtima, kuid 36 sekundit enne normaalaja lõppu viigistas ülekaalust seisu Mason McTavish. Lisaaja kolmandal minutil leidis Connor Bedard täpse sööduga Ryan Donato, kes viskas Blackhawksi võiduvärava.

Blackhawsile oli see kolmandaks võiduks viimase nelja mängu jooksul ning läänekonverentsis tõusti seitsmendale kohale. Ducks on 11. tabelireal.

Teised tulemused:

Utah Mammoth - Boston Bruins 3:2
Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4

Toimetaja: Henrik Laever

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

