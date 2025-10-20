X!

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

Jalgpall
Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein Autor/allikas: Facebook/Fredrikstad Fotballklubb
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislased Rocco Robert Shein ja Maksim Paskotši said pühapäeva õhtul tunda vastakaid emotsioone.

Shein ja Fredrikstad alistasid Norra kõrgliiga 25. voorus 3:0 eelviimasel tabelireal paikneva Stromsgodseti. Esimene tabamus sündis 67. minutil, teine nelja minuti möödudes ning kolmas 77. minutil, millele jagas väravasöödu algrivistusse kuulunud ning 80. minutil väljakult lahkunud Shein, vahendab Soccernet.

Gent ja Paskotši pidid Belgia kõrgliigas tunnistama Kevor Palumetsa endise koduklubi Zulte Waregemi 4:1 paremust. Waregem leidis avapoolajal väravavõrgu kolmel korral ning eestlase koduklubi ainus tabamus sündis 78. minutil. Vastased polnud aga lõpetanud, sest kolme minuti möödudes löödi oma neljas tabamus. Paskotši tegi täismängu.

Fredrikstad paikneb Norras kuuendal tabelireal ning Gent on Belgias seitsmes.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

