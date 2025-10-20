Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

Meeskonnad alustasid Sandefjordis võrdselt ja kaheksandal mänguminutil oli tablool seisuks 5:5. Edasi kulges mäng sarnaselt esimesele kohtumisele ehk norrakate dikteerimisel. Viljandi küll võitles, kuid siiski tuli tunnistada professionaalse võistkonna paremust.

Hendrik Koks viskas Viljandi resultatiivseimana kaheksa väravat, kuus tabamust kanti Sten Maasalu arvele. Sandefjordi resoltatiivseimad olid Adam Tenvik Bergli seitsme ja Tobias Micheal Rivesjo kuue väravaga.

"Suhteliselt sarnased mängud olid. Mängudes olid perioodid, kus õnnestusime nii kaitses kui rünnakul. Kui mõlemad mängud kokku võtta, siis rünnaku pool ei olnudki kõige hullem. Visata sellise võistkonna vastu 26 ja 29 väravat, ei olegi kõige hullem," võttis peatreener Marko Koks kohtumised kokku.

Viljandi sai korraliku õppetunni kui kiiresti on käsipallis vaja minna ühest olukorrast teise ja kuidas joostakse 60 minutit täiskiiruse peale. "Täna kahjuks jäime sellega hätta. Tundus, et nad olid valinud selle taktika, et ükskõik, mis neil kaitses juhtub, siis nad lähevad kiiresti üle ja kõik need meie rumalad visked ja lihtsad pallikaotused, mille nad juba eelmine kord kasutasid väga hästi ära, kasutasid nad seekord veel paremini ära," analüüsis peatreener mängupilti.

Koks oli kokkuvõttes loosiga rahul. "Nägime, kus me tegelikult käsipallimaastikul asume ja mida peaksime tegema, et neile järele jõuda ning kuidas tegelikult peaks käsipalli mängima. Ülivinge kogemus väga kõrgel tasemel vastase vastu."

Viljandi jaoks jätkub hooaeg 6. novembril meistriliiga kohtumisega SK Tapa/Team Kaitseväe vastu. Lisaks ootab meeskonda ees Eesti Karikavõistluse poolfinaal detsembri alguses. "Peame ka Eesti liigas astuma samme edasi. Lakume oma haavad ära ja paneme edasi," ütles Koks.