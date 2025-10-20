Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

25-aastane lätlane on tänavu MM-sarjas osalenud kuuel MM-etapil ning tema parimaks tulemuseks on Rootsis saavutatud kuues koht. Lisaks kihutas ta Portugali, Sardiinia, Kreeka, Eesti ja Soome kruusateedel.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener kiitis tema seniseid esitusi ning usub, et lätlane avaldab muljet ka Saudi Araabias. "Martinš on meile muljet avaldanud oma kiiruse, küpsuse ja kohanemisvõimega. Tema tulemused Rootsis, Eestis ja Soomes näitavad, et kruusateedel on tal tõeliselt suur potentsiaal. Saudi Araabia ralli annab talle veel ühe võimaluse seda tõestada."

"Kuna meil ei ole enne rallit võimalust testida, siis peame sealsete oludega kiiresti kohanema ja testikatsest viimast võtma," märkis Sesks. "Kindlasti on suureks plussiks Nasser Al-Attiyahi osalemine, kes tunneb kõrberallisid hästi."

Sesksi ja Al-Attiyahi kõrval teevad M-Spordi värvides kaasa ka Gregoire Munster ja Josh McErlean. Saudi Araabia ralli toimub 26.-29. novembril.