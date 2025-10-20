Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

X!

Läti rallisõitja Martinš Sesks istub MM-hooaja viimasel etapil Saudi Araabias M-Sport Fordi Rally1 masina rooli.

25-aastane lätlane on tänavu MM-sarjas osalenud kuuel MM-etapil ning tema parimaks tulemuseks on Rootsis saavutatud kuues koht. Lisaks kihutas ta Portugali, Sardiinia, Kreeka, Eesti ja Soome kruusateedel.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener kiitis tema seniseid esitusi ning usub, et lätlane avaldab muljet ka Saudi Araabias. "Martinš on meile muljet avaldanud oma kiiruse, küpsuse ja kohanemisvõimega. Tema tulemused Rootsis, Eestis ja Soomes näitavad, et kruusateedel on tal tõeliselt suur potentsiaal. Saudi Araabia ralli annab talle veel ühe võimaluse seda tõestada."

"Kuna meil ei ole enne rallit võimalust testida, siis peame sealsete oludega kiiresti kohanema ja testikatsest viimast võtma," märkis Sesks. "Kindlasti on suureks plussiks Nasser Al-Attiyahi osalemine, kes tunneb kõrberallisid hästi."

Sesksi ja Al-Attiyahi kõrval teevad M-Spordi värvides kaasa ka Gregoire Munster ja Josh McErlean. Saudi Araabia ralli toimub 26.-29. novembril.

Toimetaja: Henrik Laever

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

