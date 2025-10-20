Leao tassis Milani tabeli tippu

X!

Rafael Leao penaltilööki sooritamas.
Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas sai Milan pühapäeval 2:1 jagu Fiorentinast ja kerkis tabeli tippu.

Pärast väravateta möödunud avapoolaega asus Fiorentina 55. minutil Robin Gosensi väravast juhtima. Külaliste eduseis püsis vaid kaheksa minutit, mil palli saatis kauglöögist võrku Rafael Leao. Sama mees realiseeris 86. minutil penalti, millega vormistas Milanile 2:1 võidu.

Kuna nii Napoli kui ka Roma kaotasid laupäeval, siis tõusis 16 punkti kogunud Milan ainuliidriks. Napoli ja Roma jäävad neist ühe punkti kaugusele, 15 punkti on kirjas ka Milani linnarivaalil Interil.

Cesc Fabregasi juhendatav Como tegi tõsise avalduse, kui alistas kodumurul Torino Juventuse 2:0. Marc-Oliver Kempf viis võõrustaja juba 4. minutil Nico Pazi söödust juhtima ning 79. minutil oli Paz ise väravalööja rollis.

Como tõusis tabelis Juventusest mööda kuuendale kohale, mõlemal klubil on 12 punkti.

Teised tulemused:

Cagliari - Bologna 0:2
Genoa - Parma 0:0
Atalanta - Lazio 0:0

