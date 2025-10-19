X!

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Eesti korvpalluri Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis sai Leedu kõrgliigas võõrsil jagu kohalikust suurklubist Kaunase Žalgirisest 87:85 (23:14, 19:34, 25:13, 20:24).

Panevežyse klubi oli suure osa mängust kohtumist juhtimas ja viimase veerandi alguses juhiti tervelt 11 punktiga (76:65). Lõpuminutitel tuli Euroliiga klubi küll lähemale, aga sai tabelisse siiski hooaja esimese kaotuse.

Lietkabelise võidus oli suuri teeneid ka Kullamäel, kes viskas 18 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/8, vabavisked 6/6), andis kaks resultatiivset söötu, tegi kolm vaheltlõiget, aga kaotas ka kuus korda palli ja tegi neli viga.

Üleplatsimeheks osutus aga tema võistkonnakaaslane Jamel Morris, kelle arvele kogunes 27 silma. Viiest kaugviskeüritusest läbis korvirõnga neli. Kaheksast kahepunktiviskest läbis rõnga seitse. Žalgirise parim oli 21 punktiga Sylvain Francisco.

Žalgiris jätkab Leedu kõrgliigas nüüd nelja võidu ja ühe kaotusega, täpselt sama bilanss on ka Vilniuse Rytasel. Lietkabelis on saanud sel hooajal koduliigas neli võitu ja kaks kaotust.

Kullamäe klubi sõidab järgmisel nädalal Prantsusmaale, sest Eurocupi raames minnakse vastamisi sealse klubiga JL Bourg. Mäng toimub kolmapäeval, 22. oktoobril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

19.10

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

18.10

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

17.10

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

17.10

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

17.10

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

17.10

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

16.10

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

16.10

Asi klubi sai eurosarjas suure kaotuse

videod

sport.err.ee uudised

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

ETV spordisaade, 19. oktoober

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Liverpool pidi veel ühe mõru pilli alla neelama, Anfieldil kaotati Man Unitedile

19.10

Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali Uuendatud

19.10

Karol Mets tuli pea aastase pausi järel Bundesligas väljakule

19.10

VIDEO | Kalju vastas Harju avaväravale kolmega

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

loetumad

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

19.10

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

19.10

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

19.10

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina Uuendatud

18.10

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo