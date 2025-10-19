Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

Panevežyse klubi oli suure osa mängust kohtumist juhtimas ja viimase veerandi alguses juhiti tervelt 11 punktiga (76:65). Lõpuminutitel tuli Euroliiga klubi küll lähemale, aga sai tabelisse siiski hooaja esimese kaotuse.

Lietkabelise võidus oli suuri teeneid ka Kullamäel, kes viskas 18 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/8, vabavisked 6/6), andis kaks resultatiivset söötu, tegi kolm vaheltlõiget, aga kaotas ka kuus korda palli ja tegi neli viga.

Üleplatsimeheks osutus aga tema võistkonnakaaslane Jamel Morris, kelle arvele kogunes 27 silma. Viiest kaugviskeüritusest läbis korvirõnga neli. Kaheksast kahepunktiviskest läbis rõnga seitse. Žalgirise parim oli 21 punktiga Sylvain Francisco.

Žalgiris jätkab Leedu kõrgliigas nüüd nelja võidu ja ühe kaotusega, täpselt sama bilanss on ka Vilniuse Rytasel. Lietkabelis on saanud sel hooajal koduliigas neli võitu ja kaks kaotust.

Kullamäe klubi sõidab järgmisel nädalal Prantsusmaale, sest Eurocupi raames minnakse vastamisi sealse klubiga JL Bourg. Mäng toimub kolmapäeval, 22. oktoobril.