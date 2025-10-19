Liverpool pidi veel ühe mõru pilli alla neelama, Anfieldil kaotati Man Unitedile

Suvel Brentfordist tulnud ründaja Bryan Mbeumo viis Man Unitedi juba teisel minutil juhtima ja üheväravaline eduseis püsis pikalt, kuni Cody Gakpol õnnestus 78. minutil viigistada.

Siiski teenis külalismeeskond kolm punkti, kuna 84. minutil jõudis Bruno Fernandesi söödust väravani keskkaitsja Harry Maguire.

Liverpool on kaotanud nüüd neli mängu järjest: Inglismaa kõrgliigas on jäädud võõrsil alla Crystal Palace'ile ja Chelseale 1:2 ning Meistrite liigas Istanbuli Galatasarayle 0:1. Eelnevalt oli Liverpool võitnud seitse mängu järjest.

Teises pühapäeval peetud mängus kaotas Tottenham Hotspur kodus Aston Villale samuti 1:2 (5. Rodrigo Bentancur - 37. Morgan Rogers, 77. Emiliano Buendia).

Kaheksa vooru järel juhib kõrgliigat 19 punktiga Arsenal, kes edestas kolme punktiga Manchester Cityt. Liverpool ja Bournemouth on 15 punkti peal. Neist ühe punkti kaugusele jäävad Chelsea, Tottenham ja Sunderland.

Kaheksa vooru järel on ainsana võiduta Wolverhampton Wanderers, kes on saanud kaks viiki ja kuus kaotust ning asub tabeli viimasel real.