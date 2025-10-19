Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

Parimat mängu Eesti-Läti liiga hooaja esimestel nädalatel on näidanud Tartu meeskond, kes on võitnud seni kõik viis kohtumist.

Hooaja algus on toonud kohaliku publiku positiivsel meelel saali Tartu Ülikooli meeskonnale kaasa elama. Eesti-Läti liigas on alustatud viie võiduga. Laupäeval saadi seejuures üpris kindlalt jagu teisest seni kaotuseta püsinud meeskonnast, tiitlit kaitsvast Riia VEF-ist.

Ainus kaotus on tulnud vastu eurosarjas ehk FIBA Europe Cupis, kus võõrsil jäädi alla Saksamaa klubile Rostocki Seawolves. "Võidud on tulnud – see ongi põhieesmärk. Kohati see mängupilt on väga hea, aga eks ikka tuleb kõikumisi sisse," lausus kaptenr Martin Paasoja ERR-ile.

"Peaksime suutma rohkem 40 minutit mängida. Ka see Europe Cupi mäng tegelikult – 35 minutit me mängisime nendega väga võrdselt. Lõpus tulid nad järgi, panid kotti ja läks see vahe ära. Me peame suutma seda 40 minutit mängida. Siis me suudame olla väga head."

Kohaliku publiku üheks lemmikuks on kiirelt kujunenud vägagi rahvusvahelise karjääriga ameeriklane Malcolm Bernard. 31-aastane mees mängis eelmisel hooajal Põhja-Makedoonias ja Serbias.

"Mulle meeldib, kuidas Eestis korvpalli mängitakse," sõnas tagamängija. "Lähtume taktikast ja mängime targalt. Kõik mängivad koos ja on rolli täitmisele orienteeritud. Teatakse, mida tuleb teha. Oma osa täidetakse hästi ja see mulle meeldib."

Bernard on tagamängija kohta pikka kasvu – 198 sentimeetrit annavad talle võimaluse mitmekülgseks panuseks, seda eriti kaitses. "Jah, pikkus aitab mind palju," nõustub ta isegi.

"Saan kaitses pika mängija peale vahetada. Saan vahetada ka pikemate tagamängijate peale. On suureks abiks, et saan kaitses täita kõiki positsioone ühest viieni. Pikkus on mulle tõesti suureks abiks."

Tartu meeskond paistab eelkõige silma üpris ühtlase koosseisuga. Eelmise hooajaga võrreldes ei seisa mäng ehk nii palju eeldatavate liidrite õlul. Uued mehed on hästi sulandunud.

"Nad on kõvaks abiks olnud," sõnas Paasoja. "Mitte lihtsalt, et nad on võistkonnas, vaid igaüks teeb midagi – enda asju väga hästi. Siin Ilver on mingid mängud väga hästi pannud. Ja Hannes Saar. Ja ka välismaalastest rääkimata. Selles mõttes on nagu sujuvalt, tundub, see asi läinud jah."

Kolmapäeval võõrustab Tartu Ülikool eurosarjas FC Portot.