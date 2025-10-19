Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist

Keila Coolbet alistas korvpalli Eesti-Läti liigas võõrsil Viimsi 98:92 (25:24, 18:23, 24:29, 31:16) ja kirjutas turniiritabelisse kahe kaotuse kõrvale esimese võidu.

Esimese poolaja nelja punktiga võitnud Viimsi kasvatas edu kolmandal veerandil mõnel hetkel koguni kümne punktini ja viimase perioodi eel oli Keila taga 67:76.

Kaotusseisus 79:85 tegid külalised aga 8:0 spurdi ja kuigi Viimsi jõudis veel paaril korral viigini, siis otsustavaid minuteid mängis paremini Keila.

Ralf Küttis panustas võitjate poolelt 27 ja Patrik Saal 24 punktiga. Isaiah Thompsoni arvele jäi 19 silma ja 11 lauapalli. 21-aastane tagamees Kaspar Kuusmaa panustas aga Viimsi poolelt koguni 40 punktiga, tabades sealjuures seitse kaugviset.

Kahe Läti klubi duellis alistas Valmiera Glass Via võõrsil Läti Ülikooli 98:70 (24:24, 23:11, 24:24, 27:11) ja jätkab täisedu nelja võiduga.