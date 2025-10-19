Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

Hooajaks muuhulgas ka Eestis valmistunud Yokohama võitis Jaapani meistriliigas kaks esimest matši. Sellele on järgnenud viis kaotust, kirjutab Delfi Sport.

Laupäeval ja pühapäeval jäädi võõrsil alla Shimane Susanoo Magicule. Laupäeval kaotati 66:81 ja pühapäeval 82:101. Yokohama on läänekonverentsis 13 võistkonna seas kümnendal kohal.

Kui augustis selgus, et Kotsar peab õlavigastuse tõttu tegema pikema pausi, palgati tema asemele ameeriklane Kaleb Tarczewski, kes murdis kontrollmängus roided. Siis toodi Kotsari asendusmehe asendusmeheks võistkonda teine ameeriklane Cameron Jackson. Nüüd on temagi umbes neljaks nädalaks audis, sest tegi liiga vasakule säärelihasele.