VAATA OTSE | Kes võidavad Müncheni laskesuusafestivali?

Maailma parimad laskesuusatajad avavad võistlushooaja pühapäeval Münchenis esmakordselt toimuval biatlonifestivalil "Loop One". ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne sõuvõistluse finaalidest algab kell 16.30, kommenteerivad Karel Kulbin ja Tarmo Tiisler.

Eestit esindasid Münchenis Rene Zahkna, Mark-Markos Kehva ja Regina Ermits, kellest ükski paraku finaali ei pääsenud.

Kõige lähemale jõudis sealjuures Kehva, kes tegi mõlemas tiirus ühe möödalasu ning sai teises stardis ajaga 12.20,2 viienda koha. Viimasena otse edasi pääsenud Thierry Langer sai kirja aja. Zahkna (3+1) oli esimeses eelvõistluses ajaga 12.43,0 üheteistkümnes, Ermits (1+1) neljandas naiste eelvõistluses 14.17-ga kuues.

Enne võistlust:

Kui laupäeval oli võistlusrada avatud fännidele, para- ja noorsportlastele, astuvad pühapäeval supersprindis võistlustulle laskesuusamaailma suurimad nimed. Esmalt on kavas kvalifikatsioonid ja pärastlõunal finaalid, mida näitab otseülekandes ka ETV.

Kvalifikatsioon koosneb neljast eelsõidust, igas sõidus on stardis 15 sportlast, kes stardivad samaaegselt. Läbitakse kolm 1,8-kilomeetrist ringi, mille käigus käiakse kahel korral lasketiirus – esmalt lastakse lamades ja seejärel püsti. Varupadruneid ei kasutada, möödalasu korral tuleb läbida umbes 60-meetrine trahviring.

Iga eelsõidu kolm paremat pääsevad finaali, lisaks pääsevad kolm sportlast edasi aegadega. See tähendab, et finaalis võistleb 15 sportlast.

Finaalis läbitakse viis 1,8-kilomeetrist ringi ja käiakse neljal korral lasketiirus – kahel esimesel korral lastakse lamades ning seejärel on kaks püstitiiru. Sarnaselt eelsõitudele tuleb ka finaalis eksimuse korral minna trahviringile.

Kohal on peaaegu kõik laskesuusatamise kõlavamad nimed. Naiste seas tulevad Münchenisse eelmise hooaja MK-sarja üldarvestuse kümnest paremast koguni üheksa, eesotsas üldvõitja Franziska Preussiga. Sakslannadest võtavad osa ka Selina Grotian ja Janina Hettich-Walz, kes naaseb emaks saamise järel võistlustulle. Kevadel üldarvestuses napilt Preussile alla jäänud prantslanna Lou Jeanmonnot on samuti Münchenis võistlemas, taas naaseb võistlusradadele tunamullune MK-sarja üldvõitja Lisa Vittozzi, kes pidi vigastuse tõttu eelmise hooaja vahele jätma.

Meeste seas on teiste seas võistlemas tugevad norralased ja prantslased, eesotsas valitseva MK-sarja üldvõitja Sturla Holm Lägreidiga. Kodupubliku ees võistlevad Philipp Nawrath ja Justus Strelow, pjedestaalikohtade eest loodavad võidelda ka itaallane Tommaso Giacomel ja rootslane Martin Ponsiluoma.

Toimetaja: ERR Sport

