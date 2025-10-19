X!

TÄNA OTSE | Heas hoos Kalju tahab Laagris eurokohale naasta

Jalgpalli Premium liiga pühapäevases ainsas mängus kohtuvad Harju JK Laagri ning Nõmme Kalju FC. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20, kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov, reporter on Debora Saarnak.

Heas hoos Kalju on võitnud neli mängu järjest ning sealjuures alistanud nii Levadia kui Flora. Viimati kaotas meeskond 17. augustil, sellele on järgnenud viis võitu ja kaks viiki. Võidu korral tõuseks Kalju taas Paide Linnameeskonnast mööda kolmandale kohale.

Harju on seevastu kaotanud kolm mängu järjest ning tabelis ollakse 28 punktiga seitsmendal kohal. Kõrgemale tõusta pole võimalik, aga iga punkt on tähtis, sest kuklasse hingavad nii kolme punkti kaugusel olev Kuressaare kui 23 punkti kogunud Tartu Tammeka.

Kõik eelmised kolm omavahelist mängu on sel aastal lõppenud Kalju võiduga, kuid viimases, kolm nädalat tagasi Laagris toimunud mängus päästis Ivans Patrikejevs külalistele kolm punkti alles 87. minuti väravaga.

"Meid ootab ees huvitav mäng - Harju on särtsakas meeskond ja eelmine kohtumine näitas, et nad võivad tekitada probleeme," rääkis mängu eel Kalju peatreener Nikita Andrejev. "Meeskond on hästi valmistunud lõpuspurdiks ja annab väljakul kõik, et saavutada soovitud tulemus!"

"Nõmme Kalju on alati olnud tugev vastane, kuid me ei lähe platsile kedagi imetlema," sõnas Harju treener Erik Listmann. "Läheme endast kõik andma ja võitlema iga palli pärast. Fookus on eelkõige iseenda mängul - kuidas oma ideed platsil ellu viia ja kuidas jääda rahulikuks ka surve all, kui teeme omad asjad õigesti, siis tulemus tuleb."

