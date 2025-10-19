Käit andis Šveitsi kõrgliigas esimese väravasöödu

Servette haaras juba kuuendal minutil eduseisu, aga see ei püsinud kaua, sest Käit andis seitsmendal minutil resultatiivse söödu Thuni viigiväravale. Tegu oli Käidi esimese väravasööduga Šveitsi kõrgliigas, vahendab Soccernet.ee.

Kümmekond minutit hiljem asus Thun juba ise ühe väravaga juhtima ja vormistas lõppseisu teise poolaja üleminutitel. Käit sai kirja täismängu.

Eelmisel hooajal esiliigas mänginud Thun on kõrgliigas suurepäraselt alustanud, sest üheksa vooru järel ollakse liidrikohal, edestades Baselit ühe, St. Gallenit nelja ja Berni Young Boysi viie punktiga. Mängu vähem pidanud St. Gallen ja Young Boys lähevad pühapäeval omavahel vastamisi.