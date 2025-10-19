X!

TÜ/BIgbank pööras neljandas geimis kaotusseisu võiduks, edukas ka Rae

Elme Messer naiste võrkpalli Balti liiga laupäevane võistluspäev tõi Eesti võistkondadele maksimaalsed kuus punkti.

Tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON ei loovutanud geimi ka kolmandas mängus, kui Tuule Spordihoones võideti 3:0 (25:10, 25:13, 25:10) eelmisel hooajal pronksmedali saavutanud ja üle-eelmisel aastal meistriks tulnud RSU võistkonda, vahendab volley.ee.

Võitjate neljateistkümnest blokist kuus toonud Liis Kiviloo lahendas punktiks ka üheksa rünnakut ja lõpetas kohtumise seega 15 punktiga. Mängu parim oli ka Kiviloo efektiivsusnäitaja +13. Koguni kaheksa serviässa löönud Silvia Pertens tõi kodupubliku rõõmuks 12 (+9) punkti.

Alates 2020. aastast RSU naiskonda kuuluv Agija Ankevica tõi lätlanandele seitse punkti. RSU naiskond on kahe hooaja vahel kaotanud kaks liidrit, kui õed Katrina ja Karmena Struka siirdusid alanud hooajaks vastavalt Itaalia Serie A2 ja Saksamaa Bundesligasse.

Mängu lõpptulemust kinnitavad ka kõik peamised statistilised näitajad. Rünnakul oli Rae parem numbritega 41%-20%, servi vastuvõtul 57%-34%, blokipunktides 14-2 ja serviässades 14-1.  Servivigu tegid mõlemad võistkonnad viis.

Täiseduga jätkav Rae Spordikool/VIASTON on sarnaselt eelmise hooaja finalist Kaunas VDU-le kogunud üheksa punkti, kuid Kaunase esindus on pidanud ühe kohtumise rohkem. Hooaja esimese kaotuse saanud RSU on kuue punktiga neljas.

Riias kohaliku Riia Võrkpallikool/LU-ga mänginud Tartu Ülikool/Bigbank pööras neljandas geimis 12:18 kaotusseisu 25:23 võiduks ja lisas 3:1 (30:28, 25:21, 22:25, 25:23) võiduga tabelisse kolm punkti. Kaheksa punktiga plussi jäänud Ingris Suvi panustas võitu 20 ja Nora Lember 18 (+5) punkti. Lill Kandimaa ja Laura-Liisa Maiste aitasid naiskonda 9 punktiga. Renate Kruklite kogus võõrustajate poolel 17 punkti.

Kui rünnakul, blokis ja servi vastuvõtul olid võistkonnad üsna võrdsed, siis selge erinevus tuli servil, kus tartlanand jäid kuuega plussi ja lätlannad neljaga miinusesse – Tartu naiskond lõi 19 ässa ja eksis 13 korral, Riia võistkonnale kogunes 11 ässa kõrvale 15 viga.

Sarnaselt Raele püsib kaotuseta ka Tartu Ülikool/Bigbank, kui kuue punktiga tõusti kolmandaks. Nelja mängu järel võiduta jätakav Riia Võrkpallikool/LU paikneb ühe punktiga seitsmendal kohal.

Tartu naiskond võistleb Lätis punktide eest ka pühapäeval, kui kell 11 minnakse vastamisi Läti kuni 18-aastaste võistkonnaga. Tund hiljem pannakse pall mängu Audentese spordihoones, kus koduvõistkond Audentese SG võõrustab RSU-d. 

Toimetaja: Anders Nõmm

