Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Prantsusmaal Angers'is toimub sel nädalalõpul iluuisutamise GP-sarja avaetapp. Mihhail Selevko hoiab meeste üksiksõidus lühikava järel kuuendat kohta.

Selevko kogus lühikavas 80,17 punkti, mis tähistab äsja alanud hooaja tippmarki. Tema isiklik rekord on kuue punkti võrra parem.

Suurepärase etteastega haaras liidrikoha USA esindaja Ilja Malinin, kes teenis 105,22 silma. Talle järgnevad grusiin Nika Egadze (95,67), jaapanlased Kao Miura (87,25) ja Tatsuya Tsuboi (87,04) ning prantslane Adam Siao Him Fa (84,87).

Meeste üksiksõidu vabakava algab pühapäeval kell 14.20.

Naiste üksiksõidus saavutasid kolmikvõidu jaapanlannad. Ami Nakai oli parim nii lühi- kui ka vabakavas ning kogus kahe kava summas uut isiklikku rekordit tähistavad 227,08 punkti.

Kaori Sakamoto tuli 224,23-ga teiseks ja kolmas oli 216,06 silma kogunud Rion Sumiyoshi. Esikolmikule järgnesid ameeriklanna Isabeau Levito (212,71) ja prantslanna Lorine Schild (189,31).

Algselt pidi Prantsusmaal võistlema ka Niina Petrõkina, kuid ta otsustas arstide soovitusel võistlemise osas hetkel aja maha võtta.

Toimetaja: Henrik Laever

