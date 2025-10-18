Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas laupäeval Eesti-Läti korvpalliliigas tiitlikaitsja Riia VEF-i 95:78 (30:20, 24:17, 20:21, 21:20) ning tõusis tabeli tippu.

Tartlased hoidsid juhtohje enda käes kogu mängu jooksul ja juhtisid parimal hetkel 24 punktiga. Robert Valge viskas üleplatsimehena 24 punkti, Karl Johan Lips toetas 15 punkti ja seitsme lauapalliga ning Markus Ilver panustas 14 silma.

Kõik viis seni peetud kohtumist võitnud Tartu Ülikooli kõrval jätkab täiseduga Valmiera, kes on jagu saanud kolmest vastasest. VEF sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse.

Keila KK pidi võõrsil Riia Zellilt vastu võtma 35-punktilise kaotuse, tunnistades kodumeeskonna 108:73 (23:27, 27:18, 26:15, 32:13) paremust. Tormi Niits tõi Keila kasuks 18 punkti ja hankis üheksa lauapalli ning Brody Fox kogus samuti 18 punkti. Tabeli põhjas virelev Keila KK ei ole nelja mänguga võiduarvet avanud.

Transcom Pärnu kaotas võõras saalis BK Ogrele 60:71 (14:18, 23:17, 14:17, 9:19). Pärnu resultatiivseim oli 15 punktiga Rickard Arvidsson. Pärnakad on ühe võidu ja kahe kaotusega üheksandal kohal.