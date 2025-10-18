Selver x TalTech ronis rongi alt välja

Avo Keele hoolealused kaotasid kaks esimest geimi 17:25 skooriga, kuid kolmanda geimi keskel haarati initsiatiiv enda kätte. Selver võitis sisult 10:14 kuus punkti järjest ja kallutas tugeva lõpuga geimi enda kasuks, teenides 25:19 võidu. Neljanda geimi võidunumbrid olid 25:16 ja viimases geimis loovutati Läti klubile vaid 11 punkti.

17-aastane Andres Jefanov vedas Selveri mänguvankrit 22 punktiga (+8). Kaur Erik Kais lisas omalt poolt 15 (+3) silma ja Mads Roness panustas 13 (+6) punkti. Selveri vastuvõtt oli 55% ja rünnak 47%, blokist saadi kuus punkti, servil löödi 13 ässa ja eksiti 20 pallingul.

Ühe kaotuse kõrvale teise võidu kirjutanud Selver tõusis tabelis neljandale positsioonile. Ezerme on seitsmes.