X!

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

Võrkpall
Selver x TalTech.
Selver x TalTech. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas tuli Selver X TalTech raskest seisust välja ja alistas Ezerzeme/DU 3:2.

Avo Keele hoolealused kaotasid kaks esimest geimi 17:25 skooriga, kuid kolmanda geimi keskel haarati initsiatiiv enda kätte. Selver võitis sisult 10:14 kuus punkti järjest ja kallutas tugeva lõpuga geimi enda kasuks, teenides 25:19 võidu. Neljanda geimi võidunumbrid olid 25:16 ja viimases geimis loovutati Läti klubile vaid 11 punkti.

17-aastane Andres Jefanov vedas Selveri mänguvankrit 22 punktiga (+8). Kaur Erik Kais lisas omalt poolt 15 (+3) silma ja Mads Roness panustas 13 (+6) punkti. Selveri vastuvõtt oli 55% ja rünnak 47%, blokist saadi kuus punkti, servil löödi 13 ässa ja eksiti 20 pallingul.

Ühe kaotuse kõrvale teise võidu kirjutanud Selver tõusis tabelis neljandale positsioonile. Ezerme on seitsmes.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

17:55

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

17.10

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

17.10

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

11.10

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

videod

sport.err.ee uudised

21:35

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

21:11

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

20:42

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

19:32

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

18:50

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali

18:27

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

17:55

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

17:24

Nottinghami peatreener sai kohe pärast lõpuvilet kinga

16:47

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

16:15

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev

15:13

Ningbo turniiri võitja selgitavad Rõbakina ja Aleksandrova

14:40

Paide kostitas Tammekat viie väravaga

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

loetumad

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

12:34

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

12:21

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

17.10

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

18:27

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

00:06

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo