Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

Möödunud hooajal neljandaks tulnud Viljandi Metalli ja viienda koha teeninud Audentese SG duell lõppes Tallinna naiskonna paremusega, kes saavutas 3:1 (25:22, 18:25, 25:19, 25:15) võidu. Mängu statistika ei ole saadaval, vahendab Volley.ee.

Pühapäeval kell 13.30 kohtuvad Tuule spordihoones Rae Spordikool/VIASTON ja TBD Pharmatech/Kastre. Rae esindus saavutas eelmisel hooajal hõbemedali, Kastre oli seitsmes.

Tänavusel hooajal osaleb Eesti meistrivõistlustel kaheksa naiskonda. Põhiturniiril mängivad kõik võistkonnad omavahel kaks mängu ja Elme Messer Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised kohtumised lähevad ka Eesti meistrivõistluste arvestusse.