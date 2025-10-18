X!

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

Võrkpall
Võrkpall
Võrkpall Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Eesti naiste meistriliigas peeti laupäeval põhiturniiri esimene mäng, milles võttis võidu Audentese SG.

Möödunud hooajal neljandaks tulnud Viljandi Metalli ja viienda koha teeninud Audentese SG duell lõppes Tallinna naiskonna paremusega, kes saavutas 3:1 (25:22, 18:25, 25:19, 25:15) võidu. Mängu statistika ei ole saadaval, vahendab Volley.ee.

Pühapäeval kell 13.30 kohtuvad Tuule spordihoones Rae Spordikool/VIASTON ja TBD Pharmatech/Kastre. Rae esindus saavutas eelmisel hooajal hõbemedali, Kastre oli seitsmes.

Tänavusel hooajal osaleb Eesti meistrivõistlustel kaheksa naiskonda. Põhiturniiril mängivad kõik võistkonnad omavahel kaks mängu ja Elme Messer Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised kohtumised lähevad ka Eesti meistrivõistluste arvestusse.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:55

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

17.10

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

17.10

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

11.10

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

10.10

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

videod

sport.err.ee uudised

18:27

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

17:55

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

17:24

Nottinghami peatreener sai kohe pärast lõpuvilet kinga

16:47

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

16:38

RALLIBLOGI | Tänak kindlustas Evansi ees teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

16:15

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev

15:13

Ningbo turniiri võitja selgitavad Rõbakina ja Aleksandrova

14:40

Paide kostitas Tammekat viie väravaga

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

13:53

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

13:16

Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

12:46

Paralleelselt kahel turniiril osalenud Mai Narval õnnestusid mõlemad

12:34

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

12:21

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

11:38

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

loetumad

16:38

RALLIBLOGI | Tänak kindlustas Evansi ees teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

12:34

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

17.10

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

17.10

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

00:06

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

12:21

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo