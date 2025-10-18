Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

Alagrupis võidu ja kaotuse saanud Hollas - Remmelg alistasid Leedu paari Jekaterina Kovalskaja - Daniele Kvedaraite 21:17, 21:18 ja siis ka Tai paari Naraphornrapat Taravadee - Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 21:17, 18:21, 15:10.

Veerandfinaalis tuli 14. paigutusega eestlannade vastaseks kuuenda asetusega Tšehhi paar Kylie Neuschaeferova - Martina Maixnerova, kes olid kindlalt paremad 21:11, 21:15.