X!

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused. Heleene Hollas - Liisa Remmelg
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused. Heleene Hollas - Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallurid Heleene Hollas - Liisa Remmelg jõudsid Filipiinidel Santa Rosas toimuval Challenge taseme ehk 75 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril veerandfinaali.

Alagrupis võidu ja kaotuse saanud Hollas - Remmelg alistasid Leedu paari Jekaterina Kovalskaja - Daniele Kvedaraite 21:17, 21:18 ja siis ka Tai paari Naraphornrapat Taravadee - Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 21:17, 18:21, 15:10.

Veerandfinaalis tuli 14. paigutusega eestlannade vastaseks kuuenda asetusega Tšehhi paar Kylie Neuschaeferova - Martina Maixnerova, kes olid kindlalt paremad 21:11, 21:15.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

17.10

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

17.10

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

11.10

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

10.10

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09.10

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

videod

sport.err.ee uudised

15:13

Ningbo turniiri võitja selgitavad Rõbakina ja Aleksandrova

14:50

RALLIBLOGI | Tänak jahib Evansi teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

14:40

Paide kostitas Tammekat viie väravaga

14:10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

13:53

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

13:16

Philadelphia publiku pikk ootus lõppes, Embiid naasis võidukalt

12:46

Paralleelselt kahel turniiril osalenud Mai Narval õnnestusid mõlemad

12:34

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

12:21

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

11:38

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

11:08

Kahe väravaga taha jäänud PSG ei võitnud ja võib kaotada liidrikoha

10:45

VIDEO | MotoGP sõitja põrkas kokku kajakaga, aga võitis ikka

10:23

Ohtani tassis LA Dodgersi taas finaalseeriasse

09:58

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

09:24

"Spordipühapäevas" autoralli MM, treeningmetoodika ja spordimeditsiin

loetumad

14:50

RALLIBLOGI | Tänak jahib Evansi teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

17.10

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

12:34

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

17.10

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

00:06

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

17.10

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo