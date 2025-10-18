Paralleelselt kahel turniiril osalenud Mai Narval õnnestusid mõlemad

Narva sai vaid mõni päev enne 5.-14. oktoobril toimunud EM-i algust kutse osaleda 10.-12. oktoobril toimunud Tech Mahindra Global Chess League'i veebiturniiril. "Teadsin, et seetõttu ma 10. kuupäeval ehk klassikalise male 6. voorus puhkan ning kui pääsen edasi, siis 11. on vaba päev ja 12. saab finaalmatši panna hilisemaks ajaks. Täpselt nii läkski," kirjutas Narva ühismeedias.

"EM-il olin kogunud viie vooru järel (9. oktoobri lõpuks) neli punkti, kuid kuna pea pool turniiri oli veel ees ja lisaks online-matšid, siis ma eriti oma skoorile ei mõelnud. 10. ja 11. oktoobril suutsin võita online'is veerand- ja poolfinaali ning teadsin, et 12. ootab ees pikk partii Hollandi esinaismaletajaga ja pärast seda online-finaalmatš juhtumisi ka Ukraina esimese lauaga."

Narva sõnul hoidis ta selles olukorras ootused madalal, aga proovis siiski endast parima anda. "See töötas! Võitsin nii pika partii kui ka online-matši ja alles siis jõudis mulle kohale, et ma ei saanud ühe õhtuga mitte ainult Global Chess League'i saadikuks (GCL ambassador), vaid olin juhtival positsioonil ka võistkondliku EM-i esilaual."

"Siiski oli veel kaks pikka partiid mängida ning olin hästi kursis, et ka ühe viigiga ma esikohal enam ei oleks," jätkas eestlanna. "Niisiis läksin 8. (enda jaoks 7.) vooru mängima suhteliselt muretult, kuna midagi kindel veel ju polnud. Alles siis, kui tuli ka selles voorus võit, tundsin, kuidas stress tõuseb – aeglaselt ja halastamatult. Võita oli kuidagi nii palju ja kaotada võis kõik."

"Meie igaõhtusel tiimi online-koosolekul koos treener Kaido Külaotsaga, kes võistkonna koosseisu igas voorus otsustas (oli meid ju viis, aga korraga mängida sai vaid neli), teatasin, et mul oleks üks isekas põhjus, miks viimast vooru mitte mängida," meenutas Narva.

"Nimelt oleks võimalus niimoodi saada esimese laua kuldmedal. Korra kaalusime, kuid otsustasime, et tiimi jaoks peaksin ikkagi mängima; lisaks tundus mulle, et see ei oleks just kõige magusam kuld, kui ma viimast strateegiliselt ei mängi, aga teised konkurendid annavad endast parima. Muidugi on seda mitte mängimist varemgi tehtud ja tehakse edaspidigi."

Narva lisas, et viimase vooru esitus oli siiski turniiri halvim. "Väsimus ja stress kindlasti mõjutasid, aga loeb ju tulemus, mitte vabandused. Suutsin siiski pärast viietunnist pingelist partiid võita! Aitas ka see, et tiim mängis hästi ning sel hetkel, kui ma proovisin viigilist seisu võiduks küpsetada, juhtisime juba 2:1, mis aitas mul kindlasti stressi maandada."

"Niisiis suutsin võita kõik, mis võita sai – nii online-matšid kui ka esilaua kuldmedali!" rõõmustas ta. "Samuti tiimiga super 13. koht ning mul on eriti hea meel, et just viimase vooru võiduga lõpetasime."