Kahe väravaga taha jäänud PSG ei võitnud ja võib kaotada liidrikoha

Bradley Barcola viis PSG kuuendal minutil juhtima, aga Joaquin Panichelli ja Diego Moreira tabamustest võitis avapoolaja siiski külalismeeskond ning Panichelli lõi teise poolaja alguses ka Strasbourg'i kolmanda värava.

Kaotusest pealinnaklubi siiski pääses. Goncalo Ramos vähendas 58. minutil penaltist vahet ja 79. minutil viigistas Senny Mayulu. Kolme punkti väärilist võiduväravat siiski ei sündinud.

Eelmises voorus võõrsil Lille'iga 1:1 mänginud PSG on saanud viimasest neljast mängust vaid ühe võidu, aga on 17 punktiga siiski liidrikohal. Strasbourg jääb maha ühe silmaga.

Juba laupäeval võib tiitlikaitsja aga liidrirollist ilma jääda, sest väljakule tulevad ka 15 punkti peal olevad Marseille Olympique ja Lyoni Olympique. Marseille mängib kodus Le Havre'i ja Lyon võõrsil Nice'iga.