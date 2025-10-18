X!

Kuusk sekkus pingilt ja aitas Katowicel võita

Märten Kuusk (mustas)
Märten Kuusk (mustas)
Eesti jalgpalluri Märten Kuuse koduklubi GKS Katowice alistas Poolas kõrgliiga 12. voorus võõrsil Lublini Motori 5:2 ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu.

Kuusk alustas kohtumist varumeestepingilt, kuid vahetati avapoolaja üleminutitel vigastada saanud Alan Czerwinski asemel platsile. Katowice oli asunud kohtumist 2:0 juhtima, aga selleks hetkeks oli seis 2:2.

Teisel poolajal õnnestus arvulisse ülekaalu sattunud külalismeeskonnal lüüa aga kolm vastuseta väravat ja teenida kindel võit. Eestlasele kirjutati statistikasse 39 pallipuudet ja 24 söötu, millest 19 jõudis kohale. Samuti üks õnnestunud tribling.

Tegemist oli Katowice esimese võiduga liigas pärast augustit. Vahepeal saadi vaid üks viik ja kolm kaotust, kuid nüüd kerkiti liigatabelis 18 meeskonna konkurentsis 11 punktiga 14. kohale ehk väljalangemistsoonist välja. Motor on samuti 11 punktiga 15.

Järgmise mängu peab Katowice laupäeval, 25. oktoobril kodus Kielce Koronaga, kelle leiab praegu 18 punktiga tabeli neljandalt positsioonilt.

Toimetaja: Siim Boikov

