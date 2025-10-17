Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

Reedel pidasid Aadu Luukase nime kandvate Eesti võrkpallikarikavõistluste 1/16-finaalis teise mängu esiliigaklubid Eesti Maaülikool/Embach ja Structura/Tartu vald ning selgeks sai viimane veerandfinalist.

Reedel teenis 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) võidu Maaülikooli meeskond, kes oli ka avamängu sama tulemusega võitnud ning pääses seega edasi veerandfinaali. Veerandfinaalis kohtub Maaülikool Selver x TalTechiga, vahendab volley.ee.

Võitjate poolel kogus Mihkel Hiielaid 18 punkti (+15), Tõnis Hendrik Tallo lisas 11 (-1) ning Martin Elias Tamm 7 punkti (+4). Maaülikooli meeskonna vastuvõtt oli 73%, rünnak 51%, blokist saadi 2 ja servilt 3 punkti (16 viga).

Structura edukaimaks kerkisid võrdselt 11 punktiga Martin Ruul ja Johann Olaf Lääne (+5 ja +7). Tartu valla meeskonna vastuvõtt oli 61% ning rünnak 29%, blokiga teeniti 6 ja serviga 3 punkti (eksiti 9 pallingul).

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on võit ja kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse 15 punktini kuldne geim.

Veerandfinaalpaarid:

EstNor/Kiili vs Võru Barrus VK

Tallinna Ülikool vs Tartu Bigbank

Eesti Maaülikool/Embach vs Selver x TalTech

Audentes/Solarstone vs Pärnu VK

1/16-finaalide paarid:

Advokaadibüroo Premium/Rae vald vs Tallinna Ülikool 0:2

Structura/Tartu vald vs Eesti Maaülikool/Embach 0:2

Audentes/Solarstone vs BMF/Rakvere Võrkpalliklubi 1:1, punktid 4:2