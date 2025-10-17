X!

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

Võrkpall
Eesti Maaülikool/Structura
Eesti Maaülikool/Structura Autor/allikas: Rakvere Võrkaplliklubi
Võrkpall

Reedel pidasid Aadu Luukase nime kandvate Eesti võrkpallikarikavõistluste 1/16-finaalis teise mängu esiliigaklubid Eesti Maaülikool/Embach ja Structura/Tartu vald ning selgeks sai viimane veerandfinalist.

Reedel teenis 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) võidu Maaülikooli meeskond, kes oli ka avamängu sama tulemusega võitnud ning pääses seega edasi veerandfinaali. Veerandfinaalis kohtub Maaülikool Selver x TalTechiga, vahendab volley.ee.

Võitjate poolel kogus Mihkel Hiielaid 18 punkti (+15), Tõnis Hendrik Tallo lisas 11 (-1) ning Martin Elias Tamm 7 punkti (+4). Maaülikooli meeskonna vastuvõtt oli 73%, rünnak 51%, blokist saadi 2 ja servilt 3 punkti (16 viga).

Structura edukaimaks kerkisid võrdselt 11 punktiga Martin Ruul ja Johann Olaf Lääne (+5 ja +7). Tartu valla meeskonna vastuvõtt oli 61% ning rünnak 29%, blokiga teeniti 6 ja serviga 3 punkti (eksiti 9 pallingul).

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on võit ja kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse 15 punktini kuldne geim.

Veerandfinaalpaarid:

EstNor/Kiili vs Võru Barrus VK
Tallinna Ülikool vs Tartu Bigbank
Eesti Maaülikool/Embach vs Selver x TalTech
Audentes/Solarstone vs Pärnu VK

1/16-finaalide paarid:

Advokaadibüroo Premium/Rae vald vs Tallinna Ülikool 0:2
Structura/Tartu vald vs Eesti Maaülikool/Embach 0:2
Audentes/Solarstone vs BMF/Rakvere Võrkpalliklubi 1:1, punktid 4:2

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

13:06

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

11.10

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

10.10

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09.10

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

08.10

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

videod

sport.err.ee uudised

23:18

Tribuntsov pääses MK-etapil viimasena finaali

22:53

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

22:32

ETV spordisaade, 17. oktoober

22:15

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

19:33

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

16:45

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

16:18

Eesti ja Rootsi jalgpalliliitude kohtumine pani aluse pikaks koostööks

loetumad

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

08:34

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

16.10

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

16.10

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo