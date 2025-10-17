TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

Avapoolaja nelja punktiga võitnud TalTech lubas kodumeeskonnal kolmandal veerandajal kahel korral viigistada ning Ventspils juhtis otsustava perioodi alguses kahel puhul ka kahe punktiga, aga meeskonna liidrid hoidsid Eesti klubi napilt ees.

TalTech tabas 750 pealtvaataja ees peetud mängus viskeid 52-protsendiliselt, kuigi teenis teise võimaluse punkte vaid kolm kodumeeskonna 22 vastu: nimelt võttis Ventspils lausa 17 ründelauda.

Oliver Metsalu vedas TalTechi rünnakul 25 punkti ja 8 lauapalliga, Siim-Markus Post kogus 14, Indrek Sunelik 11 ja Kristjan Kitsing 10 punkti. Võõrustajate resultatiivseim oli 19 punkti visanud Cameron Shelton.

TalTech on sel hooajal kogunud kaks võitu ja kaks kaotust, Ventspils sai ühe võidu kõrvale teise kaotuse. Eelmisel Eesti-Läti liiga hooajal said mõlemad meeskonnad 14 võitu ja 14 kaotust, aga play-off'i pääses vaid Läti klubi.