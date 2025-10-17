X!

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

Eesti Jalgpalli Liidu noortekoondise juht ja noormeeste U-21 koondise peatreener Jani Sarajärvi
Eesti Jalgpalli Liidu noortekoondise juht ja noormeeste U-21 koondise peatreener Jani Sarajärvi
Eesti Jalgpalli Liit (EJL) korraldab 31. oktoobril noortekoondiste seminari, mis on suunatud koondiste ja klubide koostööle.

Päevakavas on kolm põhiosa. Esmalt käsitletakse noortekoondiste mängimise ja treenimise filosoofiat EJL-i noortekoondiste juhi Jani Sarajärvi juhtimisel. Teises osas keskendutakse Eesti U17 koondise 2026. aasta EM-finaalturniiri projektile, kus ettekanded teevad peatreener Marko Pärnpuu ja abitreener Indrek Koser, ning toimub ka praktiline arutelu klubide ja koondise koostöö teemal.

Kolmandas osas räägib pikalt Londoni Arsenalis töötanud ja nüüd Newcastle Unitedit esindav Peter Clark mängijate skautimisest tippjalgpallis. Seminar lõppeb paneeldiskussiooni ja küsimuste-vastuste vooruga, kus arutatakse, miks on koondise esindamine oluline.

"Sellises formaadis noortekoondiste seminar on esmakordne. Korraldame selle ürituse eelkõige eesmärgiga tugevdada koostööd alaliidu ja klubide vahel," selgitas EJL-i tehniline juht Mario Hansi. "Ainult ühise jõupingutuse kaudu on meie mängijatel päriselt võimalik tippu pürgida – see saab toimuda läbi partnerluse ja vastastikuse mõistmise. Usun, et suurem teadlikkus teineteise köögipoolest aitab meil olla ühtsemal lainepikkusel, isegi kui lähenemisviisid ja kontekst on erinev."

