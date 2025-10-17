X!

Boatengi kojutulek tekitab Münchenis taas vastakaid tundeid

Jerome Boateng.
Jerome Boateng.
Endine Saksamaa jalgpallikoondise ja kauaaegne Müncheni Bayerni keskkaitsja Jerome Boateng soovib alustada oma endises koduklubis treeneripraktikat, kuid Bayerni fännid peavad tema naasmist sobimatuks.

2014. aasta maailmameister, kes esindas Bayernit aastatel 2011 kuni 2021, avaldas sel nädalal, et sai klubi esindusmeeskonna peatreenerilt Vincent Kompanylt põhimõttelise heakskiidu liituda tema treeneritiimiga.

"Olen temaga juba rääkinud. Saan Bayernis praktikal käia ja loomulikult ootan seda väga. Peame vaid leidma kõikidele osapooltele sobiva aja," rääkis Boateng Bildile.

Mitmed Bayerni fännid on aga plaani vastu, sest Boateng mõisteti 2021. aastal süüdi oma endise elukaaslase kehalises väärkohtlemises. Tema naasmise vastu algatati internetis petitsioon, mis on reede lõunaks kogunud mitu tuhat allkirja.

Sarnane vastusseis endise kaitsja naasmisele tekkis ka 2023. aastal, kui Bayern kaalus vigastuskriisi leevendamiseks võimalust pakkuda Boatengile lühiajalist lepingut.

Praegust olukorda ei ole klubi seni kommenteerinud. Kui Kompanylt küsiti septembris Boatengi võimaliku naasmise kohta, siis ütles peatreener, et tema võtaks Boatengi meelsasti vastu. "Tore oleks, kui ta saaks meie juures mõned nädalad veeta ja jagada oma kogemusi tippkaitsjana," märkis Kompany.

37-aastane Boateng võitis Bayerni särgis üheksa Bundesliga tiitlit ja kaks Meistrite liiga trofeed. Oma mängijakarjääri lõpetas ta kuu aega tagasi, kui tema leping Austria klubi Linzi LASK-iga lõpetati osapoolte kokkuleppel.

Toimetaja: Henrik Laever

