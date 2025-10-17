LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

38-aastane serblane kuulub hoolimata oma kõrgest east endiselt maailma tippmängijate sekka. Tema viimane suure slämmi tiitel jääb küll aastasse 2023, kuid ta jõudis tänavu kõigil neljal slämmiturniiril poolfinaali ja hoiab praegu maailma edetabelis viiendat kohta.

Kuigi 38-aastaselt on enamik tippsportlasi karjääri lõpusirgel või ammu lõpetanud, siis Djokovici innustavad jätkama kaasteelised LeBron James, Tom Brady ja Cristiano Ronaldo.

"Pikk karjäär on minu jaoks tähtis eesmärk. Tahan näha, kui kaugele olen võimeline minema," rääkis Djokovic. "Kui vaadata teisi maailma tippsportlasi, siis LeBron on 40 ja endiselt tipus. Ronaldo samuti ning Brady mängis üle neljakümnesena tükk aega. See on uskumatu! Nad inspireerivad mind ja annavad mulle jõudu edasi minna."

Djokovic lisas, et tahab olla osa tennise arenevast tulevikust. "Soovin oma silmaga näha, kuidas meie ala muutub. Ja mitte ainult vaadata, vaid ise ka mängida, kuid need muutused toimuvad. Olen sellest väga elevil, sest tunnen, et tennis on spordiala, mis võib ja kindlasti saab suures ulatuses uueneda."

Kogenud serblane viibib hetkel Saudi Araabias, kus ta osaleb tulusal Six Kings Slami näidisturniiril. 13,5 miljoni USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril mängivad ka maailma esireket Carlos Alcaraz ja tänavu kaks slämmiturniiri võitnud Jannik Sinner.

24-kordselt slämmivõitjalt uuriti ka, kas nooremad konkurendid nagu Sinner ja Alcaraz peavad teda pensionile sundima. "Kardan, et pean neile pettumust valmistama, sest seda lihtsalt ei juhtu," vastas serblane muiates.

Djokovic pidi Six Kings Slami poolfinaalis tunnistama Sinneri 6:4, 6:2 paremust. Sinner kohtub finaalis Alcaraziga, kes oli teises poolfinaalis täpselt sama lõpptulemusega parem USA esinumbrist Taylor Fritzist.