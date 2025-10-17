Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu
Jäähokiliigas NHL teenis Montreal Canadiens dramaatilise võidu, kui lisaajal visatud väravast alistati Nashville Predators 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).
Nick Perbixi tabamus viis Predatorsi viimase kolmandiku keskel 2:1 juhtima, aga 20 sekundit enne lõppu viigistas seisu Cole Caufield. Sama mees osutus lisaajal Canadiensi kangelaseks, kui viskas võiduvärava kolm sekundit enne perioodi lõppu.
24-aastane ääreründaja näitas täpset samasugust külma närvi ka eelmises mängus Seattle Krakeni vastu, kui Canadiens võitis tema lisaajal visatud väravast 5:4. "Oleme meeskond, kes armastab võidelda. Me ei anna kunagi mängu ära," ütles viimase kolme mänguga kuus resultatiivsuspunkti (5+1) kogunud Caufield.
Lisaaega nähti ka Toronto Maple Leafsi ja New York Rangersi vahelises lahingus, mille kodujääl mänginud Maple Leafs võitis 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Kodumeeskonna võiduvärava eest hoolitses Auston Matthews, kes oli täpne 58 sekundit pärast lisaaja algust.
Teised tulemused:
Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4
Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 2:4
Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5
Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5
New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4
New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1
Ottawa Senators - Seattle Kraken 4:3 (kv.)
Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 2:5
Toimetaja: Henrik Laever