Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

Nick Perbixi tabamus viis Predatorsi viimase kolmandiku keskel 2:1 juhtima, aga 20 sekundit enne lõppu viigistas seisu Cole Caufield. Sama mees osutus lisaajal Canadiensi kangelaseks, kui viskas võiduvärava kolm sekundit enne perioodi lõppu.

24-aastane ääreründaja näitas täpset samasugust külma närvi ka eelmises mängus Seattle Krakeni vastu, kui Canadiens võitis tema lisaajal visatud väravast 5:4. "Oleme meeskond, kes armastab võidelda. Me ei anna kunagi mängu ära," ütles viimase kolme mänguga kuus resultatiivsuspunkti (5+1) kogunud Caufield.

Lisaaega nähti ka Toronto Maple Leafsi ja New York Rangersi vahelises lahingus, mille kodujääl mänginud Maple Leafs võitis 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Kodumeeskonna võiduvärava eest hoolitses Auston Matthews, kes oli täpne 58 sekundit pärast lisaaja algust.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 2:4

Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5

Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5

New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4

New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1

Ottawa Senators - Seattle Kraken 4:3 (kv.)

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 2:5