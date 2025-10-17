X!

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

Jäähoki
Cole Caufield võiduväravat tähistamas.
Cole Caufield võiduväravat tähistamas. Autor/allikas: CanadiensMTL/X
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL teenis Montreal Canadiens dramaatilise võidu, kui lisaajal visatud väravast alistati Nashville Predators 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

Nick Perbixi tabamus viis Predatorsi viimase kolmandiku keskel 2:1 juhtima, aga 20 sekundit enne lõppu viigistas seisu Cole Caufield. Sama mees osutus lisaajal Canadiensi kangelaseks, kui viskas võiduvärava kolm sekundit enne perioodi lõppu.

24-aastane ääreründaja näitas täpset samasugust külma närvi ka eelmises mängus Seattle Krakeni vastu, kui Canadiens võitis tema lisaajal visatud väravast 5:4. "Oleme meeskond, kes armastab võidelda. Me ei anna kunagi mängu ära," ütles viimase kolme mänguga kuus resultatiivsuspunkti (5+1) kogunud Caufield.

Lisaaega nähti ka Toronto Maple Leafsi ja New York Rangersi vahelises lahingus, mille kodujääl mänginud Maple Leafs võitis 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Kodumeeskonna võiduvärava eest hoolitses Auston Matthews, kes oli täpne 58 sekundit pärast lisaaja algust.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:4
Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 2:4
Vegas Golden Knights - Boston Bruins 6:5
Dallas Stars - Vancouver Canucks 3:5
New York Islanders - Edmonton Oilers 4:2
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:4
New Jersey Devils - Florida Panthers 3:1
Ottawa Senators - Seattle Kraken 4:3 (kv.)
Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 2:5

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

16.10

Eestlaste klubi lõpetas Meistrite liiga põhiturniiri veatult

16.10

Kaheksa väravat visanud Sabres võttis hooaja esimese võidu

14.10

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

09.10

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09.10

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

08.10

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

08.10

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

07.10

FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

07.10

Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:27

Boatengi kojutulek tekitab Münchenis taas vastakaid tundeid

11:37

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

11:07

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

10:55

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Kesk-Euroopas neljandaks, Rovanperä näitas taset Uuendatud

10:42

LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

10:10

Tribuntsov: esimese etapi edu pealt on hea uutele startidele vastu minna

09:32

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlased mõtlevad liiga palju kehakaalule?

09:05

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

08:34

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

08:06

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo